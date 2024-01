Votação do All-Star Game da NBA começou; saiba como votar

Os fãs podem votar uma vez por dia , de 19 de dezembro até 20 de janeiro, por meio do aplicativo da NBA ou NBA.com . Aqueles com IDs da NBA podem votar três vezes por dia nos seguintes dias: 25 de dezembro, 1º de janeiro, 5 de janeiro, 12 de janeiro, 15 de janeiro e 19 de janeiro; nessas datas, cada voto valerá por três .

Os IDs da NBA, nos quais os fãs podem se inscrever gratuitamente, oferecem aos usuários chances diárias de ganhar ingressos gratuitos para jogos da NBA, acesso antecipado a produtos da NBA e uma oportunidade de ganhar uma viagem para o fim de semana do NBA All-Star.

De acordo com um comunicado de imprensa, repórteres e jogadores da NBA se juntarão aos fãs na seleção dos titulares do All-Star deste ano, assim como fizeram no passado. Os fãs representarão 50% dos votos, enquanto os jogadores atuais e um painel de mídia representarão, cada um, 25% dos votos restantes.

NBA All-Star: Onde e quando será o All-Star

O fim de semana do NBA All-Star desta temporada será realizado em Indianápolis, de 16 a 18 de fevereiro.

NBA All-Star: realizações dos jogos

A “semana All-Star” é dividida durante sete dias, onde uma cidade específica recebe os jogos e os astros do basquete. Os jogos se iniciam a partir de sexta-feira, com o jogo das celebridades e um jogo com as jovens estrelas da liga.

No sábado, ocorre o torneio de três pontos, o torneio de habilidades e o famoso torneio de enterradas. No domingo, acontece o confronto dos melhores jogadores da liga. Divididos em dois times, os jogadores selecionados disputam uma partida, e os campeões levam uma quantia em dinheiro, e o melhor jogador um troféu de MVP.

