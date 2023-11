NBA: quem é Gui Santos, brasileiro que vai jogar pelo Golden State Warriors

Gui Santos foi selecionado pelo Golden State Warriors na 55ª posição do draft da NBA de 2022. Inicialmente, o brasileiro não poderia atuar pela equipe principal, pois ainda estava em contrato com sua antiga equipe, o Minas. Mas, nessa segunda-feira, 6, a ESPN americana sinalizou que o time principal do Golden State Warriors assinou oficialmente com o brasileiro.

Ele esteve durante sua primeira temporada na liga de desenvolvimento, G-League, no Santa Maria Warriors. Na última Summer League, disputada em julho, Gui Santos teve ótimas médias de 28,4 minutos, 17,25 pontos, 6,0 rebotes, 0,75 assistências e 1,0 roubos de bola por jogo, elevando o patamar do brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp