NBA 2023/24: veja tudo sobre a volta da liga de basquete

Além deste grande jogo inicial, Warriors e Suns vão encerrar a noite de estreia da liga americana. O confronto trará o encontro de Kevin Durant , hoje atleta do Phoenix Suns, com sua antiga equipe, na qual conquistou vários títulos, o Golden State Warriors.

A principal liga de basquete dos Estados Unidos e do mundo, a NBA , irá retornar na noite desta terça-feira, 24 de outubro.

Felipe Eichenberger e Claus Souza são brasileiros que trabalham no Denver, e os dois são responsáveis pela parte física da equipe.

Manter essas peças saudáveis será o grande desafio. Jamal Murray foi bastante importante na temporada anterior e é uma das peças que o departamento médico deverá monitorar, afinal, o armador já perdeu uma temporada por conta de uma lesão no joelho.

Comandados por Nikola Jokic , o Denver Nuggets vem em busca do bicampeonato. Sem muitas mudanças em seu elenco, a fórmula que o técnico Michael Malone irá aplicar para manter a constância da equipe é basicamente concentrar suas jogadas em Jokic, o MVP (melhor jogador) das finais.

Será a 78ª temporada da NBA, e diversos times se reforçaram na busca do título. O Denver Nuggets, atuais campeões, mantiveram sua base e vão tentar o bicampeonato. Neste jogo inicial, a equipe de Denver receberá seus anéis de campeão.

Na busca de corrigir erros da temporada passada, o Lakers fez boas movimentações na Free agency. As contratações de Christian Wood e Jaxson Hayes para auxiliar Anthony Davis no garrafão foram um grande acerto. Além disso, a vinda de Gabe Vicent, peça decisiva no time do Miami Heat nos playoffs da temporada passada, será bastante importante.

Agora, na sua 21ª temporada, Lebron, após se tornar o maior cestinha da história da NBA, agora busca se tornar o maior pontuador da história do esporte. O recorde atual pertence ao brasileiro Oscar Schmidt, com um total de 49.737 pontos. Lebron tem, até o momento, 48.080 pontos.

Todo o entorno de Tatum faz acreditar que o time esteja entre as equipes mais fortes da nova temporada. A adição de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday traz um enorme poderio tanto ofensivo quanto defensivo.

O Boston sempre aparece entre as franquias favoritas na disputa pelo título. O amadurecimento de Tatum, aliado à forte rotação da equipe, é um dos motivos para acreditar em mais uma temporada sólida do Celtics.

Golden State Warriors

A equipe de São Francisco, desde a chegada de Stephen Curry, é considerada candidata ao título. Na franquia desde 2009, o início da temporada 2023-2024 será provavelmente o início do fim da "Era Curry" no Warriors.

Seu "Splash Brother," Klay Thompson não renovou o contrato e será um agente livre na temporada 2024-2025. Porém, a chegada de Chris Paul, que busca de todas as formas conseguir um título, será algo que poderá premiar os fãs da equipe como uma "Last Dance."

Milwaukee Bucks

O grande premiado com o fim da "Novela Lillard." O armador que só havia jogado pelo Portland mudou de ares e agora fará dupla com o grego Giannis Antetokounmpo.

A perda do defensor de elite, Jrue Holiday, fará muita falta para o plantel do Bucks, mas a chegada de Damian Lillard, um dos principais chutadores para três da liga, será bastante importante para a disputa pelo título.

Muito se falou de que esta seria a última temporada de Giannis em Milwaukee, mas o grego renovou seu contrato na última segunda-feira, 23, e ficará no time até a temporada 2027-2028.

NBA 2023/24: jovens talentos



Veja abaixo lista dos nomes:

Victor Wembanyama



O jovem que era esperado por muitos em sua chegada à NBA. Esse foi o rótulo atribuído ao francês Victor Wembanyama, que foi draftado pelo San Antonio Spurs. Com seus 2,24 m, ele é uma mistura de altura com muita agilidade, o que lhe proporciona facilidade diante de seus marcadores.

Na pré-temporada, ele teve uma média de 19 pontos por jogo, 4,8 rebotes e incríveis 2,8 tocos, tudo isso distribuído em quatro jogos e com uma média de 20,8 minutos em quadra.

A explosão de Wembanyama deverá ser imediata, mas seu sucesso coletivo dependerá das movimentações de sua equipe no futuro.

Scoot Henderson

No draft, Scoot foi um dos nomes mais comentados, com a certeza de que Wembanyama seria a primeira escolha. Henderson, junto com Brandon Miller, foram os principais nomes cotados para a segunda posição.

Miller acabou sendo escolhido pelo Charlotte, e Scoot, na terceira escolha, foi para Portland. No começo, muito se falou que o armador seria trocado por uma grande estrela para a antiga equipe de Lillard. Mas, no final de toda a novela, Lillard se transferiu para o Bucks, e toda a movimentação trouxe nomes como Deandre Ayton, Malcolm Brogdon e Robert Williams III.

Assim, junto com Henderson, o elenco do Portland se tornou um dos melhores núcleos jovens da liga.

Chet Holmgren

Chet, junto com todo o elenco do Oklahoma City Thunder, é um dos principais "booms" da temporada. Com uma contusão, o pivô perdeu toda a temporada passada e fará sua estreia de forma tardia.

Oklahoma é considerado o principal elenco jovem, e Chet, junto com Shai-Gilgeous Alexander, é uma das apostas que terão uma "virada de chave" com o início da temporada.

NBA 2023/24: jogadores problemas

Veja abaixo lista dos atletas:

Ja Morant

Um dos jogadores mais populares das últimas temporadas, Ja Morant apareceu em uma postagem com uma arma de fogo. A NBA aplicou um gancho pesado, e o astro do Memphis Grizzlies foi suspenso por 25 jogos por conduta prejudicial à liga e não poderá participar de nenhuma ação da equipe até que o prazo chegue ao fim.

Kevin Porter Jr

O caso de Kevin Porter foi um pouco mais complexo. Sua ex-namorada, a jogadora da WNBA Kysre Gondrezick, acusou o jogador de 23 anos de agressão.

Kevin Porter Jr. foi preso após uma ligação para a polícia sobre uma agressão que envolvia a namorada do jogador.

"Quando os policiais chegaram ao local, viram que Kysre tinha uma laceração na parte direita do rosto e reclamava de dores no pescoço", disse o porta-voz da polícia. "Uma investigação preliminar na cena determinou que houve uma série de agressões por todo seu corpo e tentativas de estrangulamento", encerrou o comunicado.

Kevin Porter Jr. foi trocado pelo Houston Rockets para o Oklahoma City Thunder e foi dispensado logo em seguida. O jogador está sem clube.

Miles Bridges

No ano de 2022, o ala do Charlotte foi preso por violência doméstica. Por isso, Bridges, que era agente livre restrito, não jogou a última temporada. Ele foi condenado a três anos de prisão domiciliar e, assim, evitou uma punição ainda maior. Sua reação à pena não sugeriu uma pessoa inocente. Afinal, ele aceitou a punição da Justiça sem recorrer da condenação.

A NBA puniu o jogador de 25 anos com um gancho de 30 jogos na liga. Como cumpriu dois terços da suspensão, Bridges não vai atuar nas dez primeiras partidas de 2023/24.

NBA 2023/24: onde assistir e horário dos primeiros jogos

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers



Data: terça-feira, 24 de outubro



terça-feira, 24 de outubro Horário: 20h30 (horário de Brasília)



20h30 (horário de Brasília) Local: Ball Arena, em Denver.



Ball Arena, em Denver. Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass (streaming)

Golden State Warriors x Phoenix Suns



Data: terça-feira, 24 de outubro



terça-feira, 24 de outubro Horário: 23h (horário de Brasília)



23h (horário de Brasília) Local: Chase Center, em São Francisco



Chase Center, em São Francisco Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass (streaming)



