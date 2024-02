NBA All-Star 2024: veja datas, horários e onde assistir

Lebron James nessa temporada se consagrou como o jogador que mais vezes foi selecionado para o All Star Game da NBA Crédito: Reprodução/ Tim Nwachukwu/ AFP

O tão esperado All-Star Game (Jogo das Estrelas) da NBA tem início nesta sexta-feira, 16, quando as celebridades vão se reunir e jogar durante a primeira noite festiva. Os jogos acontecem em Indianápolis, casa do Indiana Pacers. A semana das estrelas tem seu principal jogo programado para o domingo, 18. No NBA All Star Game, os principais jogadores da liga de basquete americana são divididos em times - separados por conferência - e enfrentam para decidir o campeão e o maior jogador do All-Star. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Esta edição do All-Star será especial para LeBron James. Em 2024, o jogador dos Los Angeles Lakers foi selecionado para a sua 20ª participação nos jogos, superando as 19 nomeações de Kareem Abdul-Jabbar. Além de James, será um marco importante para Victor Wembanyama, jogador francês que está impressionando a todos na sua primeira temporada na NBA. O pivô de 2,24 m vai participar do All-Star na sexta, estando presente no Rising Star, e no sábado, disputando os jogos de habilidades. NBA All-Star: onde e quando será o All-Star O fim de semana do NBA All-Star desta temporada será realizado em Indianápolis, de 16 a 18 de fevereiro. NBA: Ja Morant retorna após ser suspenso por vídeo com arma; ENTENDA NBA All-Star: onde assistir aos jogos e horários Os jogos do All-Star serão diariamente transmitidos com cobertura pela ESPN 2 em TV fechada e no streaming da Star+. NBA All-Star: Sexta-feira (16/2)

21h – Ruffles NBA All-Star Celebrity Game (Jogo das Celebridades) – ESPN 2 e Star+

23h – Panini Rising Stars – ESPN 2 e Star+ NBA All-Star: Sábado (17/2) 22h – State Farm All-Star Saturday Night – ESPN 2 e Star+ (os torneios acontecem em sequência, por isso não há horário específico para cada um)

Kia Skills Challenge (Torneio de Habilidades)

Starry 3-Point Contest (Torneio de Três Pontos)

Stephen vs. Sabrina 3-Point Challenge

AT&T Slam Dunk (Torneio de Enterradas) NBA All-Star: Domingo (18/2) 22h – 73º NBA All-Star Game – ESPN 2 e Star+ NBA: quem é Gui Santos, brasileiro que vai jogar pelo Golden State Warriors; CONFIRA

NBA All-Star: realizações dos jogos A “semana All-Star” é dividida em sete dias, nos quais uma cidade em específico recebe os jogos e os astros do basquete. Os jogos iniciam na sexta-feira, com o jogo das celebridades e um jogo com as jovens estrelas da liga. No sábado, ocorre o torneio de três pontos, o torneio de habilidades e o famoso torneio de enterradas. No domingo, acontece o confronto dos melhores jogadores da liga. Divididos em dois times, os jogadores selecionados disputam uma partida e os campeões levam uma quantia em dinheiro. Ademais, o melhor jogador leva um troféu de MVP.