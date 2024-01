Draymond Green é suspenso da NBA após agressão

Jogador acertou um soco no rosto de Jusuf Nurkicse, do Phoenix Suns, na última terça-feira

Ala-pivô do Golden State Warriors, Draymond Green foi suspenso pela NBA, liga nacional de basquete dos EUA, por tempo indeterminado. A punição ocorre após o jogador acertar um soco no rosto de Jusuf Nurkicse, do Phoenix Suns em partida realizada na última terça-feira, 12.

A agressão ocorreu no segundo tempo do embate. Dentro da área do garrafão, os dois jogadores se empurravam disputando marcação, mas o atleta do Warriors acabou optando por girar o corpo e acertar um soco do rosto do adversário para se livrar do adversário. Ele acabou sendo expulso da partida

A decisão de suspensão, comunicada pelo vice-presidente de operações da NBA por meio de nota, também foi tomada pela atitude recorrente do atleta. A nota da NBA cita "reincidência de atitudes agressivas e antidesportivas".