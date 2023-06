Bia Haddad faz história e se torna a primeira brasileira no top 10 do ranking mundial da WTA

A grande campanha em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, onde só parou nas semifinais, fez Beatriz Haddad Maia entrar para a história do tênis brasileiro. Nesta segunda-feira, 12, a WTA divulgou a atualização de seu ranking e nele está a tenista paulistana na 10ª colocação, com 2.910 pontos. Bia é agora a primeira do País a ser top 10 entre as mulheres desde o início da Era Aberta em 1968.

Maria Esther Bueno já foi considerada a melhor tenista do mundo na década de 1960, mas na época não existia o ranking da ATP e WTA, instituídos apenas em 1973. "O ranking, para a gente, é consequência de um processo bem feito. Deixo essa questão de ponto e ranking como algo natural e consequência de um trabalho", declarou Bia Haddad.

"Esse resultado de Roland Garros nos traz confiança e nos mostra que estamos no caminho certo, eu e a minha equipe. O nosso próximo objetivo, agora que batemos o de entrar no top 10, é o mesmo de sempre: continuar com a evolução e buscar melhorar os detalhes que não deram certo na semana anterior. Sempre com muita humildade e trabalhando duro para conquistar coisas ainda maiores", prosseguiu a tenista.

Após a grande campanha em Roland Garros, Bia Haddad já está focada em torneio disputados em quadras de grama na Inglaterra. A brasileira já está em Nottingham para jogar o WTA 250 do qual foi campeã no ano passado. Cabeça de chave número 2, estreará contra a ucraniana Lesia Tsurenko nesta terça-feira.

"Consegui recarregar as energias nesses últimos dias, especialmente com todo o carinho da minha família. Já estou aqui na Inglaterra e amanhã (terça-feira) já começa tudo de novo, estamos com a cabeça focada no próximo desafio. Decidimos jogar Nottingham para aproveitar a estrutura do torneio, treinar e se adaptar para a temporada de grama que vem pela frente. Estamos motivados e sabemos que esse é só o começo da subida, então temos que trabalhar duro e continuar com a mesma rotina e o mesmo foco", disse.

"A temporada de grama é uma parte especial do ano, em que nos faz ficar em conexão com a natureza, e eu estou muito feliz de estar de volta em Nottingham. Acho que a grama nos ensina que às vezes as coisas saem do controle. A bola pode vir muito mais rápido do que você espera, é difícil de distinguir. É uma superfície que te permite fazer coisas que não são possíveis no saibro e na rápida, você pode ser criativa. Me sinto pronta para começar esta sequência de torneios", continuou.

Após o WTA 250 de Nottingham, Bia Haddad seguirá para o WTA 250 de Birmingham, onde também defende o título. Depois será a vez do WTA 500 de Eastbourne, o último torneio antes do início de Wimbledon. Nas duplas, a tenista optou por disputar apenas no Grand Slam da grama, no qual estará ao lado da bielarussa Victoria Azarenka mais uma vez.