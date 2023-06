Bia Haddad perde semifinal para Swiatek e encerra campanha histórica em Roland Garros

Não deu! Nesta quinta-feira, Beatriz Haddad Maia deu adeus ao sonho de conquistar seu primeiro Grand Slam. A brasileira foi superada pela polonesa Iga Swiatek, primeira colocada do ranking mundial, por 2 sets a 0 (6/2 e 7/6), e foi eliminada nas semifinais da Roland Garros.

Apesar da eliminação, Bia fez história nas quadras de saibro em Paris, na França. A tenista já havia igualado o feito da lendária Maria Esther Bueno, que era até então a última brasileira a alcançar esta fase em um torneio Grand Slam - o US Open, em Nova York, em 1968.

Já Swiatek segue sem perder um set sequer na atual edição de Roland Garros. A polonesa segue firme em busca de sua terceira conquista do torneio - ela também levantou o troféu em 2020 e 2022 - o que seria seu quarto Grand Slam na carreira.

Na grande final, Swiatek decidirá o título da categoria simples feminino contra a representante da República Tcheca, Karolina Muchova. Mais cedo, ela surpreendeu a bielorrussa Aryna Sabalenka, por 2 a 1 (parciais de 7/6, 6/7 e 7/5), em partida disputada por mais de três horas.

Como foi o jogo?



Bia começou o primeiro set com o pé direito. A brasileira quebrou o serviço de Swiatek, vencendo o primeiro game, mas na sequência a polonesa devolveu a quebra e deixou tudo igual. Iga ainda quebrou dois saques de Bia para abrir 1 a 0 com 39 minutos de jogo.

No segundo set, Swiatek demorou dez minutos para confirmar seu serviço no game inicial. Bia chegou a vencer três games consecutivos e ficou à frente, mas viu Iga empatar e virar para 4 a 3. A brasileira, entretanto, sacou bem e deixou o placar empatado em 4 a 4.

Bia Haddad teve três chances de quebrar o serviço de Swiatek, no game seguinte, mas não aproveitou. Ela confirmou o serviço na sequência e fechou o game em 40 x 15, igualando novamente o marcador e tornando-se a primeira tenista a fazer cinco games em Swiatek num único set neste Roland Garros.

Swiatek confirmou o próximo serviço, mas Bia garantiu o empate e levou a partida para o tie-break. A polonesa, porém, foi resiliente e chegou a salvar um set point da adversária antes de vencer a parcial por 9 a 7.

Este foi o segundo encontro entre as tenistas. No único jogo entre as duas, Bia Haddad levou a melhor por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, na terceira rodada do WTA 1.000 de Toronto, em 2022.