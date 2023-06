Bia Haddad diz estar "vivendo um sonho" em Roland Garros e explica evolução na carreira

Bia Haddad alcançou uma nova marca em sua carreira nesta quarta-feira ao avançar às semifinais de Roland Garros. A brasileira, que nunca havia passado da segunda rodada em um Grand Slam, venceu Ons Jabour de virada, por 2 sets a 1, em Paris, nesta quarta-feira, 7.

Bia comemorou o avanço e explicou, principalmente, sua "disciplina" para chegar até onde chegou. Segundo a tenista, sua trajetória é marcada por paciência, calma e aproveitamento passo a passo para crescer.

"Acho que sobre não ter passado nunca da segunda rodada, é como eu falei, desde o começo da minha carreira eu passei por muitas barreiras, passar pelo top 100, depois para o top 50, para o top 20, ganhar Master 1000. Tudo isso na minha carreira foi aos poucos, eu tive que ir me consolidando. Nunca fui uma pessoa rompidora e fenômeno, sempre tive que trabalhar muito duro para confiar em mim. Estou muito feliz, acho que mais ainda porque a Ons era uma jogadora que eu respeitava", disse em entrevista à ESPN.

"Quando você entra em uma quadra desta pela primeira vez para jogar, é uma quadra grande, o vento muda. Eu estava tendo muita chance, estava 4 a 1 para ela e tinha dois games que eu já podia ter ganho. Eu ficava falando: ‘cara, não aceita, não se acomoda’. Eu combinei com o Rafa que eu ia entrar para ganhar um set, se a gente for para o terceiro eu acredito muito. Fui muito disciplinada de seguir meu jogo e continuar firme apesar de continuar tomando os drop-shot. Estou muito feliz, realmente estou vivendo um sonho. Trabalhei muito duro para estar aqui", completou.

Apesar de ter saído atrás no primeiro set, Bia teve atuação de gala para virar a partida e sagrar sua classificação. A brasileira protagonizou em quadra saques de altíssimo nível e boa leitura de jogo para encerrar com parciais de de 3/6, 7/6 (5) e 6/1.

"Era muito importante eu ter a coragem de mudar a direção, ir para a frente. Jogadora que gosta de drop não gosta de bola alta e gosta de ter espaço, então eu tinha que mudar a altura ou pisar para dentro. É a minha primeira vez jogando nas quartas, então tinha uns fantasminhas. Mas é aquilo, estou feliz que hoje consegui sacar melhor, ontem eu fui muito disciplinada para melhorar, consegui fazer boas paralelas e mudar a direção. Agora eu passei por todas as experiências, jogo que joguei bem, que não joguei tão bem, que briguei. Vamos continuar e ver até onde vai", finalizou.

Bia, aliás, agora é a primeira tenista brasileira na semifinal de Roland Garros na Era Aberta, a primeira a vencer uma número 1 do mundo e primeira a chegar em final de WTA 1000. A tenista encara a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, no ranking.