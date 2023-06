Semifinalista de Roland Garros, Bia Haddad agradece torcida brasileira e exalta Jabeur

Tenista se igualou mais uma vez a Maria Esther Bueno, que foi a última brasileira a chegar nesta fase em um Grand Slam - além do torneio francês, também alcançou o US Open, em Nova York, em 1968

A brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou vaga na semifinal do Roland Garros nesta quarta-feira, 7, após derrotar a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1. Bia saiu perdendo, mas buscou a virada para avançar de fase no Grand Slam de Paris, na França.

"Gostaria de agradecer a torcida que assistiu à partida, especialmente ao brasileiros. Tenho uma ótima equipe, meu fisioterapeuta veio conosco, então conseguimos trabalhar duro no corpo, e meu técnico, na parte mental", declarou Bia Haddad.

"Isso é tênis. Trabalhamos o ano todo para estar nesses momentos. Eu lembro que, no meio do segundo set, meu treinador me mostrou o relógio e estava com uma hora, então estávamos no meio do caminho. Eu tive que ser paciente e concentrada, porque ela (Jabeur) é uma jogadora muito boa e uma das melhores do mundo", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao final da disputa, ambas jogadoras se cumprimentaram na quadra e Bia Haddad recebeu um abraço da tenista tunisiana. A brasileira foi perguntada sobre o gesto e sua relação com Ons Jabeur.

"Ela é uma pessoa muito legal. Isso (abraço ao fim do jogo) representa muito para nós, como mulheres jogadoras de tênis. Ela nos representa muito bem não só nas quadras como fora também. E eu conheço ela desde pequena, então não foi fácil de jogar contra ela", disse Bia Haddad.

Brasileira Bia Haddad faz história

Bia Haddad entra para a história do tênis ao avançar às semifinais de Roland Garros. Ela se igualou mais uma vez a Maria Esther Bueno, que foi a última brasileira a chegar nesta fase em um Grand Slam - além do torneio francês, também alcançou o US Open, em Nova York, em 1968. Agora, Bia enfrentará a polonesa Iga Swiatek, número 1 no ranking mundial.

Sobre o assunto Histórico: Bia Haddad vence espanhola em jogo de quase 4 horas e avança às quartas de Roland Garros

Bia Haddad sofre, mas vence russa e avança às oitavas de final em Roland Garros

Bia Haddad leva susto em Roland Garros, mas avança à terceira rodada