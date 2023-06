Bia Haddad faz história e avança às semifinais de Roland Garros

Paulista se torna a primeira brasileira a alcançar as semifinais de Roland Garros desde Maria Esther Bueno, em 1968

Bia Haddad entra para a história do tênis ao avançar ás semifinais de Roland Garros. A se igualou mais uma vez a Maria Esther Bueno, que foi a última brasileira a chegar nessa fase em um Grand Slam - no caso o US Open, em Nova York, também em 1968. Ela superou a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1, parciais 3/6, 7/6 e 6/1, nesta terça-feira,7.

A brasileira cresceu na partida, que foi seu maior desafio até aqui, depois de perder o primeiro set por 3/6. Na sequência, porém, Bia venceu por 7/6 no tie-break e empatou o duelo contra a ex-número 2 do ranking da WTA Jabeur, em um jogo firme e acirrado.

No terceiro set, Bia foi impecável no início e aplicou logo 3 a 0 para cima da adversária, mas a tunisiana, aos poucos, começou a aparecer mais. Apesar de ter assustado em uma série, Bia não se esquivou e fechou a partida em 6/1.

Foi o terceiro confronto entre as tenistas. O primeiro aconteceu há sete anos, em um torneio menor, em Joue-Les Tours, na França, e o segundo foi há dois meses, no WTA 500 de Stuttgart, onde Ons Jabeur venceu pelo placar de 6/3 e 6/0.

Agora, Bia espera a vencedora do confronto entre Iga Swiatek e Coco Gauff, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

