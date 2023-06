Histórico: Bia Haddad vence espanhola em jogo de quase 4 horas e avança às quartas de Roland Garros

Bia Haddad conquistou feito gigante para o tênis brasileiro. Nesta segunda-feira, 5, a tenista derrotou a espanhola Sara Sorribes Tormo em uma batalha que durou quase quatro horas. A número 14 do mundo venceu por 2 sets a 1 com parciais de 6/7(3), 6/3 e 7/5 e precisou de quatro match points para garantir classificação histórias às quartas de final de Roland Garros.

Na Era Aberta, Bia é a primeira brasileira a chegar às quartas de final de um Grand Slam. Na história, se iguala a Maria Esther Bueno, única do país até hoje a chegar às quartas em Roland Garros. Além disso, é a brasileira a ir mais longe em um Grand Slam desde 1968, quando Maria Esther venceu no US Open. Também a primeira tenista do país a chegar em um Grand Slam, levando em consideração homens e mulheres. Gustavo Kuerten, o Guga, foi às quartas no US Open e em Roland Garros daquele ano.

"Eu tentei pensar de uma forma positiva nos momentos mais difíceis. Pensei que, se eu estava sentindo o nervosismo, minha adversária também sentindo. Meu técnico me mandou uma entrevista do Djokovic, falando de nervosismo. Então, se o Djokovic fica nervoso, quem sou eu para não ficar? Precisamos aceitar, nos mantermos firmes para aguentar a pressão", disse a tenista após o jogo.

Caso consiga a classificação às semifinais, Bia Haddad vai se igualar mais uma vez a Maria Esther Bueno, que foi a última brasileira a chegar nessa fase em um Grand Slam - no caso o US Open, em Nova York, também em 1968.

Para atingir esse objetivo, Bia Haddad terá mais uma parada difícil pela frente, Sua rival será a tunisiana Ons Jabeur, atual número 7 do mundo, que derrotou a americana Bernarda Pera por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1, após 1 hora e 3 minutos.

As duas já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional e a tenista africana venceu ambas as partidas - em um torneio menor em Joue-Les Tours, na França, em 2016, e o mais recente neste ano no WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, também pelas quartas de final.

