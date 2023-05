Avenida Beira Mar recebe campeonato de skate neste sábado, 20

Evento esportivo tem início a partir das 12 horas. Inscrições são gratuitas e acontecem no dia e local do torneio

O campeonato Skate na Pista ocorre em Fortaleza neste sábado, 20, a partir das 12 horas, na avenida Beira Mar. O evento será realizado no Skate Park Beira Mar – Charles Reginaldo da Silva Soares. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no dia e local da competição, das 12 às 14 horas.

A programação inclui o “Best Trick Open”, prova na qual os skatistas demonstram habilidade e realizam manobras em meio aos obstáculos. Com uma bateria masculina e uma feminina, a melhor manobra em cada uma receberá um prêmio em dinheiro. Outros movimentos de destaque ao longo do torneio também poderão ser premiados.

O atleta Luizinho, que representou o skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, estará presente. Ao fim do dia, será realizado um encerramento com a banda Sk85, cover do grupo Charlie Brown Jr, referência musical entre praticantes do esporte.

Serviço