Wilton Pereira Sampaio estreia nesta Série B em Criciúma x Ceará

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, do quadro FIFA, foi designado para comandar o duelo entre Criciúma-SC x Ceará, válido pela sétima rodada da Série B. A partida ocorre neste domingo, 21, no Estádio Heriberto Hülse, às 15h30min. Será seu primeiro jogo na segunda divisão em 2023.

Ele terá como assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Daniel Henrique da Silva Andrade, ambos do Distrito Federal. O árbitro de vídeo escalado foi o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior. O início do confronto está marcado para 15h30.

Wilton ainda não apitou nenhuma partida do Ceará neste ano. Segundo registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o último duelo do Vovô com o goiano como árbitro principal foi em novembro de 2021, contra o Athletico Paranaense, pela 31ª rodada da Série A.

