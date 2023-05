Ex-Ceará, Richard e Nino Paraíba serão convocados para CPI das Apostas Esportivas, diz deputado

O deputado federal André Figueiredo (PDT) concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO NEWS, do Youtube do O POVO, nesta quinta-feira, 18. Durante sua participação, o político comentou sobre a instalação da CPI das Apostas Esportivas para investigação de esquemas de manipulação no futebol brasileiro.

Na oportunidade, ele revelou alguns dos jogadores que serão convocados para prestarem depoimentos na comissão. Ex-atletas do Ceará, o volante Richard Coelho e o lateral-direito Nino Paraíba foram citados.

“A regra inicial será ouvir todos que são alvos de investigação por parte do Ministério Público [...] Vamos pegar os atletas, por exemplo, o atleta do Santos, Eduardo Bauermann, esse com certeza será ouvido. Aqui no Ceará, os que estão envolvidos nas denúncias, o Richard, que está no Cruzeiro, e o Nino Paraíba certamente serão ouvidos”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atletas não foram denunciados formalmente até o momento, mas há até mesmo capturas de tela de supostas conversas dos jogadores com outros participantes do esquema. Após o episódio, o Ceará se manifestou afirmando que não foi notificado por qualquer investigação, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimento.

Sobre o assunto "Há mais por vir", avisa procurador do STJD sobre investigação de esquema de apostas

Nordestinos comandarão CPI das Apostas Esportivas, com cearense na vice

Citado em investigação de apostas, Nino Paraíba, ex-Ceará, é dispensado do América-MG

Realização da CPI

Ainda durante a entrevista, André detalhou o processo da CPI, que foi instalada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 17 de maio. Na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal que passe investigar o esquema.

“A CPI terá dois propósitos: apurar e punir, mas também ter como produto final uma regulação de todas essas apostas on-line. Na quarta-feira, 24, às 14h30min, nós aprovaremos o plano de trabalho e, ao mesmo tempo, aprovaremos alguns requerimentos de convocação. Vamos convocar todos os atletas que foram denunciados, todos os integrantes que são alvos de investigação por parte do Ministério Público.”

Convocações

De acordo com o político, além de jogadores e envolvidos no esquema de apostas, clubes e a própria CBF também podem ser convocados. Além disso, ele afirmou que a CPI pode resultar em prisão.

“Nós vamos trabalhar na perspectiva de que precisamos convocar esses que já estão envolvidos e convocar outros nomes que por ventura surjam nesses depoimentos. Se for necessário incluir clubes, federações, a própria CBF, casas de apostas [...] Para que nós possamos não apenas bani-los do futebol, mas responder processos criminais, que podem resultar em prisões. Uma CPI pode recomendar prisão”, afirmou o deputado.

Foco da CPI

Ao final, André Figueiredo comentou que o objetivo não é proibir apostas esportivas no país, mas regulamentá-las. Ele ressaltou que, hoje, essas empresas são as maiores patrocinadoras do futebol brasileiro.

“Eu não vislumbro que tenhamos a necessidade de proibir apostas on-line, o que nós podemos (fazer) é limitar [...] Apostas online acontecem no mundo todo, o que precisamos é fazer com que as casas tenham regras de compliance extremamente rigorosas. Nós temos hoje as bets como maiores patrocinadores do futebol brasileiro. Para eles, é muito importante que se tenha uma regulação”, comentou.

Ademais, o deputado federal também revelou que participações de árbitros em resultados duvidosos serão investigadas.

“O que nós queremos realmente é a moralidade do nosso futebol, doa a quem doer. Temos a convicção de que essa CPI vai ter um papel importantíssimo não apenas no nosso país, mas para outros países, principalmente na América Latina. Nós não podemos deixar que quadrilhas se apropriem de um bem que é inegociável, que é a nossa paixão pelo futebol. Vamos analisar resultados, participações de árbitros em resultados, clubes de divisões inferiores que estão sendo entregues para esquemas de manipulação.”

Na CPI, André será o 1° vice-presidente da comissão presidida por Júlio Arcoverde (PP) do Piauí. O relator será Felipe Carreras (PSB-PE).

Confira o programa completo: