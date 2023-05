Ceará disputa os dois próximos jogos da Série B fora de casa; veja logística

Os dois próximos jogos do Ceará pela Série B do Brasileirão serão disputados fora de casa. Neste domingo, 21, o Vovô enfrenta o Criciúma às 15h30min, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Em seguida, na quarta-feira, 24, o Alvinegro vai até o Paraná, onde enfrenta o Londrina no estádio do Café, às 19 horas.

Com a sequência de dois jogos em quatro dias na região sul, o time comandado por Eduardo Barroca não deve voltar à Porangabuçu até a próxima quinta-feira, 25. De acordo com a breve logística divulgada pelo clube, a equipe deve se preparar entre um confronto e outro fora de casa.

O grupo irá embarcar para o primeiro jogo, contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, 19. No período da manhã, o elenco fará atividade do CT do clube e só depois a equipe parte em viagem.

Após seis rodadas, o Ceará ocupa a 13ª colocação na tabela da Série B. Foram sete pontos somados em duas vitórias, um empate e três derrotas, com quatro gols marcados e oito tomados.

