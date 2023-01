Futebol americano: Damar Hamlin segue em estado grave

Jogador do Buffalo Bills sofreu ataque cardíaco durante jogo e precisou ser ressuscitado duas vezes; atleta permanece sedado e com ventilação mecanica

Após sofrer um ataque cardíaco durante uma partida nessa segunda-feira, 2, o jogador de futebol americano Damar Hamlin segue em estado crítico. As informações são da imprensa estadunidense.

Hamlin recebeu atendimento médico ainda em campo, após cair inconsciente no fim da partida entre Bufallo Bills, time do jogador, e Cincinnati Bengals. Ele precisou de massagem cardíaca e desfibrilador ainda no local.

Ao chegar no hospital, Hamlin teve nova parada cardíaca, e precisou ser ressuscitado mais uma vez. No momento, o atleta segue sedado e respirando por aparelhos.

A partida foi suspensa faltando pouco menos de seis minutos para o encerramento. A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL, na sigla em inglês) ainda não anunciou nova data para o jogo.

Acidente com Damar Hamlin gera onda de solidariedade

A suspensão do jogo é uma medida incomum. Conhecido por ser um esporte de alto impacto, é habitual que as partidas de futebol americano sigam mesmo após acidentes graves com jogadores, que recebem atendimento médico ainda no estádio.

O caso de Hamlin, no entanto, motivou ações mais efetivas por parte de jogadores e dirigentes. A suspeita é que ele tenha sofrido a parada cardíaca por levar um forte impacto na área do coração: imediatamente antes de sofrer o mal súbito, ele havia colidido com um atleta da equipe rival.

No hospital onde Hamlin está internado, amigos, parentes e fãs fazem uma vigília e realizam homenagens. Atletas do futebol americano e de outros esportes se pronunciaram prestando solidariedade.

Os 32 times da NFL e a própria página da liga mudaram temporariamente suas fotos de perfil nas redes sociais para uma camiseta azul com letras brancas, cores do Buffalo Bills, e a frase "Pray for Damar", seguida do número 3, usado pelo jogador.





Dorrian Glenn, tio de Hamlin, falou em entrevista ao canal CNN sobre o estado de saúde do jogador. Segundo ele, além das duas ressuscitações, o atleta foi colocado em posição de pronação, com a barriga virada para baixo, a fim de impedir que os pulmões sofram hemorragia. Até o momento, não foi divulgado um boletim médico oficial.

