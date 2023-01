NFL: Jogador do Buffalo Bills está em estado "crítico" após sofrer parada cardíaca em jogo

Uma cena chocante aconteceu na noite da última segunda-feira, 2, na partida entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, pela National Football League (NFL). O jogador Damar Hamlin, do time visitante, sofreu uma parada cardíaca após levar uma pancada na região do peito e se encontra em estado “crítico”, conforme nota divulgada pela liga.

"O jogo desta noite entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals foi suspenso depois que Damar Hamlim, do Buffalo Bills, desmaiou, anunciou Roger Goodell, comissário da NFL. Hamlin recebeu atendimento médico imediato no campo pela equipe médica independente e paramédicos locais. Ele foi transferido para um hospital local onde se encontra em condição crítica. Nossos pensamentos estão com Damar e o Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis. A NFL está em constante comunicação com a Associação de Jogadores da NFL, que estão de acordo com o adiamento do jogo".

O batimento cardíaco de Damar Hamlin foi restaurado ainda no campo de jogo. O jogador, contudo, não conseguia respirar sem ajuda de aparelhos, conforme informações divulgadas pela mídia americana.

Entenda

Damar Hamlin sofreu uma pancada no peito na partida entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, time do atleta. Após o choque, o jogador chegou a se levantar, mas logo em seguida desabou em campo.

A equipe médica foi acionada e durante 10 minutos realizou uma massagem cardíaca em Damar. que voltou a ter pulso e foi encaminhado de ambulância para o hospital. A partida foi suspensa.

