Ferroviário anuncia atacante com passagem pelo futebol cearense

O Ferroviário anunciou a contratação de um atacante para a temporada 2023. Trata-se de Thiaguinho, que possui passagens por outros clubes cearenses como Caucaia, Icasa, Barbalha e Maracanã. O jogador de 29 anos já treina com o grupo coral desde a semana passada.

Thiaguinho possui um currículo focado em futebol nordestino. Na última temporada, o jogador atuou pelo Vitória após ser campeão baiano e artilheiro do Atlético de Alagoinhas. O jogador também foi destaque no Bahia de Feira, onde foi vice-campeão estadual.

Ferroviário segue preparação para duelo contra o Asa

Nesta terça-feira, 3, o Tubarão seguiu em preparação para o jogo contra o Asa. O grupo coral fez atividades no horário vespertino no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Inicialmente, houve um trabalho físico sob o comando do preparador Carlisson Fernandes. Em seguida, o técnico Paulinho Kobayashi realizou um treino tático.

O treino de apronto para a partida contra o Asa ocorre nesta quarta-feira, 4. Saiba como adquirir ingressos para o jogo aqui.