Fluminense arranca vitória sobre Porto Feliz na estreia da Copinha

VEEEEENCE O FLUMINENSE! COM GOL DE AGNER, OS #MLKSDEXERÉM VENCEM NA ESTREIA DA @COPINHA! VAAAAAAAAMOS, FLUZÃO! #VEMQUETEM pic.twitter.com/4wiJgZUDJ8 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 3, 2023

O Fluminense arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Porto Vitória-ES, nesta terça-feira (3) no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, na sua estreia na edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Notícias relacionadas:

Com este resultado, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo 14 da competição com os mesmos três pontos do líder Imperatriz, que estreou com triunfo de 3 a 0 sobre o Taubaté. O triunfo da equipe das Laranjeiras foi garantido apenas nos acréscimos da partida, quando Isaac recebeu a bola na intermediária e tocou de calcanhar para Agner bater de primeira para fazer um lindo gol.

Outra equipe carioca a estrear com vitória na Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, foi o Botafogo, que goleou o Pinheirense por 4 a 0 no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. O destaque da partida foi o atacante Sapata, que marcou três gols. O volante João Felipe completou o placar.