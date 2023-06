Lucas Pires e Nathan são vistos em balada e levam "enquadro" de torcedores do Santos

Lucas Pires foi titular do Santos na derrota para o Flamengo, no último domingo. Em um momento da gravação, o jogador pede para que tirem a câmera do rosto dele, no entanto torcedores se exaltaram e proferiram xingamentos ao atleta

Os laterais Lucas Pires e Nathan foram vistos na balada na madrugada desta terça-feira e levaram um “enquadro” da torcida do Santos. Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, ambos os jogadores foram pressionados e cobrados pelos torcedores.

Lucas Pires foi titular do Santos na derrota para o Flamengo, no último domingo. Em um momento da gravação, o jogador pede para que tirem a câmera do rosto dele, no entanto torcedores se exaltaram e proferiram xingamentos ao atleta.

“Estamos há dez jogos sem ganhar”, disse um dos torcedores presentes.

“Fica curtindo rolê na balada? Tem que jogar bola, treinar, você não está jogando p**** nenhuma”, comentou outro.

Pelo lado de Nathan, o lateral não vem sendo relacionado para as partidas do Santos. A última vez que entrou em campo foi no dia 10, no empate em 0 a 0 contra o Coritiba, antes da Data Fifa.

Aliás, o jogador se envolveu em uma polêmica na derrota por 2 a 1 para o Newell's Old Boys, quando mandou um coração com as mãos em direção aos torcedores presentes nas arquibancadas da Vila Belmiro. O episódio fez muitos santistas se revoltarem.

“Eai, Nathan? Vai rescindir? Falta o que para você sair fora?”, indagaram os torcedores no vídeo.

“Não sou eu, fala com o Rueda”, respondeu Nathan.

O novo treinador do Santos, Paulo Turra, será apresentado oficialmente nesta terça-feira, a partir das 14h (de Brasília). O comandante terá a missão de encerrar o momento conturbado vivido pela equipe.

Nos últimos dez jogos, o Santos acumula quatro vitórias e seis empates. Nesta quinta-feira, o Peixe tem compromisso pela Copa Sul-Americana, onde já está eliminado. O time recebe o Blooming, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.