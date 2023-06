Classificado, Fortaleza enfrenta o Palestino no encerramento da fase de grupos da Sula

Com a vaga já garantida nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Fortaleza joga contra a equipe do Palestino-CHI, nesta terça-feira, 27, às 19 horas, no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, no Chile. Líder do grupo H da competição, o Tricolor de Aço apenas cumpre tabela. Os chilenos, por outro lado, encaram a partida com uma decisão.

Os comandados de Vojvoda chegam com retrospecto positivo, afinal, são duas vitórias seguidas no Brasileiro, diante de Cruzeiro e Atlético Mineiro, esta nesse sábado, 24, na Arena Castelão, por 2 a 1. Esses resultados fizeram com que elenco e torcida retomassem a confiança após um período de resultados e desempenhos negativos, inclusive, na Sul-Americana.

Na última vez que esteve em campo pelo torneio internacional, o Leão do Pici foi derrotado para o Estudiantes de Mérida-VEN por 1 a 0, na Venezuela. Apesar de o revés não ter afetado a classificação do clube para a próxima fase do certame, a atuação gerou críticas incisivas por parte do torcedor. Naquela oportunidade, Vojvoda escalou um onze inicial bastante modificado.

Agora, diante do Palestino, o técnico argentino promete seriedade para não repetir os erros que ocorreram contra o Estudiantes de Mérida: “Cada partida para nós é importante. É verdade que estamos classificados, mas também é verdade que perdemos na Venezuela. E cada vez que temos um resultado assim, esses resultados afetam o ânimo do time. Então, nossa responsabilidade é ir ao Chile e fazer nosso trabalho, buscando ganhar a partida. Sabemos que temos um adversário à frente, que joga muito também. Mas como profissionais que somos, temos que enfrentar essa partida com muita responsabilidade e seriedade”, afirmou.

No embate contra El Tino, o Fortaleza terá as ausências de Fernando Miguel e Pedro Rocha, que seguem se recuperando de lesão. Os volantes Vinicius Zanocelo (pubalgia) e Zé Welison (edema na coxa esquerda) foram desfalques contra o Galo. Zé, porém, foi liberado pelo departamento médico e seguiu viagem junto à delegação para o Chile.

O rival do escrete vermelho-azul-e-branco vive um momento irregular. Desde o dia 5 de abril, quando os times se enfrentaram na 1ª rodada da Copa Sul-Americana - o Fortaleza venceu por 4 a 0 -, o Palestino entrou em campo 12 vezes. Venceu cinco, perdeu quatro e empatou três. No entanto, vem de três duelos sem sofrer derrotas.

Se para o clube cearense o confronto é apenas para cumprir tabela, a mesma coisa não pode ser dita para o adversário chileno. A agremiação é a 2ª colocada com cinco pontos e precisa de uma vitória simples para se garantir nos playoffs do campeonato. Em caso de igualdade no placar ou tropeço, pode ser ultrapassado pelo San Lorenzo-ARG, que enfrenta o Estudiantes de Mérida, em Buenos Aires.

Palestino-CHI e Fortaleza

Palestino

Rigamonti; Rojas, Meza, Suarez e Vejar; Carrasco, Cornejo, Farias e Davilla; Salas e Barticciotto. Téc: Pablo Sánchez



Fortaleza

Kozlinski; Dudu, Ceballos, Titi e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Zé Welison e Calebe; Romarinho, Guilherme e Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio El Teniente

Data: 27/06/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Carlos Ortega - COL

Assistentes: Jhon Gallego - COL e Miguel Roldan - COL

VAR: Heider Castro - COL

Transmissão: StarPlus, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO