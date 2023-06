Bissoli é aguardado nesta semana para assinar contrato e reforçar o Ceará

O atacante Guilherme Bissoli vive a expectativa de ser anunciado como novo reforço do Ceará para o restante da temporada. Acertado com o Vovô, o jogador de 25 anos desembarcará na capital cearense ainda nesta semana para assinar seu vínculo com o clube, apurou o Esportes O POVO.

Antes de acertar com o Alvinegro de Porangabuçu, o jogador encaminhou a rescisão contratual com o Athletico-PR para ficar livre no mercado. No Ceará, ele assinará contrato com uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso de acesso para a Série A.

Bissoli espera recuperar o bom futebol apresentado no Avaí, em 2022, onde viveu a melhor fase da carreira e trabalhou com o técnico Eduardo Barroca, atual comandante do Vovô.

Na equipe catarinense, ele balançou as redes 14 vezes em 33 jogos disputados na Série A. O atacante terminou a competição como quarto maior goleador, atrás apenas de Calleri (18), Pedro Raul (19) e Germán Cano (26).