Zagueiro Titi desfalca Fortaleza em confronto contra o Flamengo pela Série A do Brasileirão

Leão enfrentará o Flamengo sem Titi no Maracanã no próximo sábado, 1º de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão

No próximo sábado, 1º de julho, o Fortaleza enfrentará o Flamengo no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, no entanto, terá um desfalque importante em sua defesa. O zagueiro Titi não poderá entrar em campo contra o time carioca pois recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, cumpre suspensão automática.

Após uma vitória emocionante por 2 a 1 contra o Atlético-MG, o elenco do Fortaleza já embarcou rumo ao Chile, já que na terça-feira, 27, pega o Palestino pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Já classificado para o mata-mata, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode até pensar em poupar alguns titulares, uma vez que no fim da semana enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Vindo de uma sequência positiva na competição, pode chegar à sua terceira vitória consecutiva no torneio.

No entanto, a ausência de Titi pode trazer preocupação para a comissão técnica, já que o zagueiro é peça fundamental na defesa. Além dele, outros jogadores do Leão estão pendurados e correm o risco de ficarem suspensos para as próximas rodadas caso recebam cartão amarelo. São eles: Ceballos (zagueiro), Zé Welison (meia), Calebe (meia), Caio Alexandre (meia), Yago Pikachu (meia) e Guilherme (atacante).