Abel Ferreira, o rei Midas que quer recuperar seu toque de ouro

O técnico português Abel Ferreira comemora após vencer a semifinal contra a LDU. O Palmeiras enfrentará o Flamengo na final da Copa Libertadores, em Lima / Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP

O toque de alquimista de Abel Ferreira transformou em ouro o Palmeiras, que neste sábado, 29, tentará contra o Flamengo seu terceiro título da Copa Libertadores sob o comando do treinador português. A final, no entanto, chega em um momento difícil para o Verdão, que vem de cinco jogos sem vitória, uma sequência negativa que está a ponto de custar o título do Campeonato Brasileiro, hoje muito próximo justamente do rival Rubro-Negro.

"Cinco anos mágicos" "Nunca imaginei que essa jornada fosse tão longa", comentou o próprio Abel no início de novembro, quando o Palmeiras o homenageou por completar cinco anos no clube. Polêmico nas coletivas, com reclamações em torno da arbitragem e discussões com jornalistas, o português é o técnico com mais tempo de cargo no futebol brasileiro. Só outros três treinadores estão há mais de um ano em sua atual equipe: Filipe Luís (seu adversário na final da Libertadores), Rogério Ceni (Bahia) e Léo Condé (Ceará).