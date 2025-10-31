Assista aos melhores momentos de Palmeiras 4×0 LDU na semifinal da Libertadores

Em uma noite de quinta-feira (30) memorável no Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu uma virada histórica e cravou presença na decisão da Libertadores. O Verdão pulverizou uma desvantagem de três gols no jogo de ida ao golear por 4 a 0 a LDU na capital paulista. Assim, carimba o passaporte para a final diante do Flamengo, na busca pelo tetracampeonato continental. Raphael Veiga (duas vezes), Sosa e Bruno Fuchs balançaram as redes no duelo da volta.

Desse modo, o Palmeiras chega à sua sétima final de Libertadores — um feito inédito entre os clubes brasileiros —, a terceira sob o comando de Abel Ferreira. Além disso, o Alviverde se torna a primeira equipe na história do torneio a desfazer uma desvantagem de 3 a 0 sofrida no primeiro embate de uma semifinal. Confira, portanto, os melhores momentos da goleada palmeirense!