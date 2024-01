Palmeiras: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

O Palmeiras , no mercado de transferências, vem se reforçando para as disputas dos campeonatos que a equipe alviverde participará em 2024. Com o início do Campeonato Paulista, primeira competição de seu calendário, os primeiros reforços já foram relacionados.

Sua única baixa significativa foi do atacante Artur, que concretizou sua transferência para o Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em bônus a serem atingidos no novo clube.

No entanto, Bruno Rodrigues, que veio do Cruzeiro, foi o jogador contratado com o intuito de ser o substituto do atacante ex-Ceará no elenco da equipe alviverde.

Contratações do Palmeiras em 2024: quem chega

Ao todo, foram três jogadores contratados, regularizados e que já estrearam pelo Palmeiras em 2024. As contratações envolvem partes diferentes do campo, sendo um lateral, um meia e um atacante.

O primeiro anunciado foi o argentino Aníbal Moreno, que se transferiu do Racing-ARG para reforçar o meio-campo alviverde. O lateral Caio Paulista decidiu mudar de time dentro da capital paulista; o jogador, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, agora veste as cores do Palmeiras.

