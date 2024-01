Ceará deve receber cerca de R$ 2,6 milhões por vendas de Caio Paulista e Artur Victor; veja detalhes

As vendas de Caio Paulista ao Palmeiras e Artur Victor ao Zenit, da Rússia, renderão uma quantia milionária ao Ceará. Ao todo, cerca de R$ 2,6 milhões devem entrar nos cofres do clube alvinegro nos próximos dias.

Isso porque o Vovô tem direito a percentuais em ambas as negociações. No caso de Caio Paulista, vendido por R$ 18,6 milhões do Fluminense ao Palmeiras, o time alvinegro detém 20% do valor pago ao Tombense-MG, clube que é dono de 50% dos direitos do jogador.