Endrick, Pec e JK: veja convocados do Brasil para o Pré-Olímpico

Em um torneio com seleções realizado na Venezuela entre janeiro e fevereiro, o campeonato disponibilizará duas vagas para as Olímpiadas de Paris em 2024

Crédito: Reprodução/ BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

Nesta quinta-feira, 21, o técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores para a Seleção Pré-Olímpica. Os destaques desta convocação foram a presença de Endrick, do campeão brasileiro Palmeiras, e John Kennedy, que marcou o gol decisivo do primeiro título do Fluminense na Libertadores.

A convocação servirá para a disputa do Torneio Pré-Olímpico da Conmebol, que funcionará como classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris, França, em 2024. Ao todo, serão destinadas duas vagas oriundas do torneio.

