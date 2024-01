Atacante cearense Artur, do Palmeiras, é vendido para o Zenit, da Rússia

Jogador de 25 anos, que surgiu nas categorias de base do Ceará, é negociado pelo Verdão e assina contrato com a equipe russa até 2027

O Zenit, da Rússia, confirmou na última segunda-feira, 8, que fechou a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras. O ponta assinou com o clube até temporada 2026/27, com opção de prorrogação por mais uma. O jogador é nascido em Fortaleza e surgiu no Ceará, que tem direito a parte do valor da transação pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Pouco depois, o clube paulista confirmou a saída dele em postagem nas redes sociais. A equipe desejou sorte e publicou um vídeo com os melhores momentos da segunda passagem.

Revelado pelo Verdão, o jogador retornou ao time no meio do ano passado. Titular absoluto no início, ele caiu de rendimento e terminou o ano na reserva.