Fortaleza avalia proposta milionária do Boca por Bareiro

Fortaleza avalia oferta de 3 milhões de dólares do Boca por BareiroBareiro é um dos principais nomes do Fortaleza e artilheiro da equipe em 2026, com quatro gols em oito partidas. Ao fim de 2025, mesmo com o rebaixamento do Leão na Série A, o atacante terminou a temporada valorizado
O Fortaleza avalia uma proposta do Boca Juniors, da Argentina, de cerca de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15,72 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante Adam Bareiro, conforme informações da imprensa argentina. No início do ano, o clube cearense recusou uma oferta do Olimpia pelo jogador e sinalizou que só abriria negociação a partir desse valor.
Bareiro é um dos principais nomes do Fortaleza e artilheiro da equipe em 2026, com quatro gols em oito partidas. Ao fim de 2025, mesmo com o rebaixamento do Leão na Série A, o atacante terminou a temporada valorizado pelas atuações decisivas na reta final do Campeonato Brasileiro.
Após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Ferroviário, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o técnico Thiago Carpini comentou o interesse do clube argentino no atacante paraguaio.
"É um jogador que a gente conta muito, é um pilar para a nossa temporada. Não tenho muito a te passar em relação a isso, mas é uma situação que a gente está sofrendo. São alguns resquícios do nosso descenso, são jogadores de mercados maiores. A diretoria vai cuidar disso, não sei qual vai ser o desfecho", disse o treinador.
O próprio Bareiro falou sobre o tema após a partida, na qual marcou um dos gols da vitória. O discurso foi de foco no Tricolor.
“Eu sempre falo que tenho minha cabeça aqui. Sempre falei que o Fortaleza foi um time que confiou muito em mim. Eu valorizo muito isso: o time, meus companheiros, a torcida, toda a diretoria. Todos sempre confiaram em mim e, se estou em um bom momento, é por causa deles. Sou agradecido. Obviamente que, com um bom resultado, esse tipo de conversa vai acontecer, mas isso é entre clubes e meu agente”, afirmou.
O Fortaleza adquiriu Bareiro em julho do ano passado, quando pagou cerca de 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 50% de seus direitos econômicos. A outra metade pertence ao River Plate.