Fortaleza avalia proposta milionária do Boca por Bareiro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Bareiro Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Fortaleza avalia uma proposta do Boca Juniors, da Argentina, de cerca de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15,72 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante Adam Bareiro, conforme informações da imprensa argentina. No início do ano, o clube cearense recusou uma oferta do Olimpia pelo jogador e sinalizou que só abriria negociação a partir desse valor. Bareiro é um dos principais nomes do Fortaleza e artilheiro da equipe em 2026, com quatro gols em oito partidas. Ao fim de 2025, mesmo com o rebaixamento do Leão na Série A, o atacante terminou a temporada valorizado pelas atuações decisivas na reta final do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Ferroviário, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o técnico Thiago Carpini comentou o interesse do clube argentino no atacante paraguaio.