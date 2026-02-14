Adam Bareiro salienta foco no Fortaleza mesmo após interesse do Boca Juniors

Adam Bareiro salienta foco no Fortaleza mesmo após interesse do Boca JuniorsAtleta marcou um dos gols do Leão na vitória diante do Ferroviário na noite deste sábado, 14, no estádio Presidente Vargas
Vivendo bom momento com a camisa do Fortaleza, o atacante Adam Bareiro teve o nome ligado ao Boca Juniors pouco antes da vitória do Leão sobre o Ferroviário por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. De acordo com a imprensa argentina, o clube portenho iniciou conversas com o Tricolor do Pici em busca da contratação do jogador.
Após a partida, no entanto, Bareiro reforçou estar com o foco totalmente voltado ao Fortaleza e destacou o apoio recebido internamente como fator determinante para o bom momento vivido na temporada.
“Eu sempre falo que tenho minha cabeça aqui. Sempre falei que o Fortaleza foi um time que confiou muito em mim. Eu valorizo muito isso: o time, meus companheiros, a torcida, toda a diretoria. Todos sempre confiaram em mim e, se estou em um bom momento, é por causa deles. Sou agradecido. Obviamente que, com um bom resultado, esse tipo de conversa vai acontecer, mas isso é entre clubes e meu agente”, afirmou.
Sobre a partida, o atacante valorizou o resultado positivo, embora reconheça que a equipe ainda tem pontos a ajustar.
“Um bom trabalho do nosso goleiro Brenno, da nossa defesa, e é muito importante para um atacante fazer gol. Fico contente por ajudar o time com gol. Sempre temos coisas a melhorar, criticar, mas valorizo a vitória e já penso no jogo da volta”, completou.
Fortaleza e Ferroviário voltam a se enfrentar no próximo sábado, 21, às 17 horas, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.