Adam Bareiro salienta foco no Fortaleza mesmo após interesse do Boca Juniors

Adam Bareiro marcou o primeiro gol do Fortaleza diante do Ferroviário, pelas semifinais do Campeonato Cearense. / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Vivendo bom momento com a camisa do Fortaleza, o atacante Adam Bareiro teve o nome ligado ao Boca Juniors pouco antes da vitória do Leão sobre o Ferroviário por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. De acordo com a imprensa argentina, o clube portenho iniciou conversas com o Tricolor do Pici em busca da contratação do jogador. Após a partida, no entanto, Bareiro reforçou estar com o foco totalmente voltado ao Fortaleza e destacou o apoio recebido internamente como fator determinante para o bom momento vivido na temporada.

“Eu sempre falo que tenho minha cabeça aqui. Sempre falei que o Fortaleza foi um time que confiou muito em mim. Eu valorizo muito isso: o time, meus companheiros, a torcida, toda a diretoria. Todos sempre confiaram em mim e, se estou em um bom momento, é por causa deles. Sou agradecido. Obviamente que, com um bom resultado, esse tipo de conversa vai acontecer, mas isso é entre clubes e meu agente”, afirmou.