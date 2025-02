Kauan é emprestado pelo Fortaleza ao Atlético-GO e já está em Goiânia

Revelado pelo Goiás, meio-campista de 19 anos vai defender o Dragão nesta temporada. Contrato com o Leão do Pici tem duração até junho de 2028

O Fortaleza selou o empréstimo do meio-campista Kauan ao Atlético-GO. O jogador de 19 anos, cria do Goiás, vai defender o Dragão até o fim deste ano e já está em Goiânia para iniciar os trabalhos no novo clube. O acordo não prevê opção de compra.

A intenção do Fortaleza é dar rodagem a Kauan, tendo maior minutagem em 2025 para deslanchar e ser aproveitado posteriormente ou gerar retorno financeiro com uma venda.

Além de Kauan, o Fortaleza também emprestou os zagueiros Cardona (Talleres-ARG) e Benevenuto (Criciúma) e o atacante Kauê Canela (Botafogo-PB) nesta janela de transferências.

A passagem de Kauan pelo Goiás

Revelação do Goiás, Kauan Rodrigues era destaque nas categorias de base e ganhou a primeira oportunidade no time principal em 2022, quando ainda estava no sub-17. Em 2023, disputou sete jogos na Copa São Paulo, marcou um gol e deu duas assistências.

De volta do principal torneio de base do país, Kauan foi puxado para o elenco principal pelo então técnico Guto Ferreira. O bom desempenho e as oportunidades no time profissional fizeram o Verdão se movimentar pela renovação de contrato, que tinha duração até abril de 2024. O tema, porém, virou um imbróglio, sem acordo entre as partes, e Kauan voltou para a equipe sub-20.