Contra o Horizonte, Fortaleza defende sequência sem sofrer gols

Titular do Fortaleza, Brenno ainda não foi vazado no Estadual / Crédito: Samuel Setubal

Diante do Horizonte, em confronto que ocorre nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, no Domingão, o Fortaleza terá a chance de manter a sequência sem sofrer gols neste início de temporada. Em 2026, nenhuma equipe conseguiu furar a meta leonina em três jogos disputados até o momento. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Caso a defesa não seja vazada, o Tricolor conseguirá uma marca que não atinge desde de maio de 2025, quando ficou quatro jogos sem ser vazado. Na ocasião, as partidas, válidas pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores, incluíram uma sequência total de duas goleadas do Leão e dois empates.

Comandado à época por Juan Pablo Vojvoda, o Leão viajou até o MorumBis para enfrentar o São Paulo, em embate que terminaria empatado em 0 a 0 e ficou marcado pela grande atuação do goleiro João Ricardo, defendendo inclusive um pênalti de Ferreirinha.