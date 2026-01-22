Contra o Horizonte, Fortaleza defende sequência sem sofrer gols

Contra o Horizonte, Fortaleza defende sequência sem sofrer golsTricolor do Pici não conquista quatro jogos sem ser vazado desde maio de 2025, sequência construída, à época, sob o comando de Juan Pavlo Vojvoda
Diante do Horizonte, em confronto que ocorre nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, no Domingão, o Fortaleza terá a chance de manter a sequência sem sofrer gols neste início de temporada. Em 2026, nenhuma equipe conseguiu furar a meta leonina em três jogos disputados até o momento.
Caso a defesa não seja vazada, o Tricolor conseguirá uma marca que não atinge desde de maio de 2025, quando ficou quatro jogos sem ser vazado. Na ocasião, as partidas, válidas pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores, incluíram uma sequência total de duas goleadas do Leão e dois empates.
Comandado à época por Juan Pablo Vojvoda, o Leão viajou até o MorumBis para enfrentar o São Paulo, em embate que terminaria empatado em 0 a 0 e ficou marcado pela grande atuação do goleiro João Ricardo, defendendo inclusive um pênalti de Ferreirinha.
De volta à capital cearense para realizar três jogos como mandante, o Leão Pici goleou o Colo Colo por 4 a 0, pela Libertadores, bateu o Juventude por 5 a 0, e encerrou o recorte sem sofrer gols, no empate, novamente em 0 a 0, só que desta vez tendo o Atlético Bucaramanga (COL), como adversário, pela 5ª rodada da fase de grupos do certame sul-americano.
Sob o comando de Thiago Carpini, o escrete alencarino emplacou em seus três primeiros jogos, duas vitórias, por 4 a 0 e 1 a 0, diante de Quixadá e Maracanã, respectivamente, e um empate em 0 a 0, na estreia do Campeonato Cearense contra o Ferroviário. Diante do Galo do Tabuleiro, o treinador terá a oportunidade de igualar feito que não acontece há quase um ano.
Estreias no Domingão
Após confirmar o acerto com o volante Ryan, o Fortaleza anunciou outra contratação nesta quarta-feira, 21: a do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense. O defensor de 24 anos chega de forma definitiva ao Leão do Pici, com contrato firmado até o final da temporada de 2027.
Luan, assim como Ryan, está regularizado no BID e apto a estrear com a camisa tricolor nesta quinta-feira, 22, no duelo contra o Horizonte, no Domingão. O zagueiro participou das últimas atividades com o treinador Thiago Carpini e está integrado ao elenco principal do Fortaleza.