Luan Freitas é anunciado pelo Fortaleza e destaca acesso como "objetivo principal"

O zagueiro Luan Freitas chega em definitivo ao Fortaleza com contrato até o final de 2027 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após confirmar o acerto com o volante Ryan, o Fortaleza anunciou outra contratação nesta quarta-feira, 21: a do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense. O defensor de 24 anos chega de forma definitiva ao Leão do Pici, com contrato firmado até o final da temporada de 2027. Luan Freitas, assim como Ryan, está regularizado no BID e apto a estrear com a camisa tricolor nesta quinta-feira, 22, no duelo contra o Horizonte, no Domingão. O zagueiro participou das últimas atividades com o treinador Thiago Carpini e está integrado ao elenco principal do Fortaleza.