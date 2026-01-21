Luan Freitas é anunciado pelo Fortaleza e destaca acesso como "objetivo principal"Formado nas categorias de base do Fluminense, o zagueiro defendeu o Paysandu e o Juventude na temporada passada
Após confirmar o acerto com o volante Ryan, o Fortaleza anunciou outra contratação nesta quarta-feira, 21: a do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense. O defensor de 24 anos chega de forma definitiva ao Leão do Pici, com contrato firmado até o final da temporada de 2027.
Luan Freitas, assim como Ryan, está regularizado no BID e apto a estrear com a camisa tricolor nesta quinta-feira, 22, no duelo contra o Horizonte, no Domingão. O zagueiro participou das últimas atividades com o treinador Thiago Carpini e está integrado ao elenco principal do Fortaleza.
“Foi muito fácil aceitar o projeto do Fortaleza. Meu empresário me repassou, e Pedro Martins entrou em contato juntamente com o professor Carpini. Estou muito feliz com a oportunidade. Prometo dar o meu melhor aqui para este clube voltar para onde ele realmente merece, que é a Série A”, destacou o defensor em entrevista publicada pelo Leão.
Formado nas categorias de base do Fluminense, Luan Freitas defendeu o Paysandu e o Juventude na temporada passada. Pelo Papão, onde iniciou a 2025, o zagueiro fez 33 jogos, enquanto no Alviverde foram 14 confrontos disputados.
“As expectativas têm que ser sempre as melhores. Vamos buscar todos os campeonatos que vamos disputar. Como eu falei, voltar para a Série A é o nosso objetivo principal, mas também temos outras competições em que vamos dar o nosso melhor para vencer”, enfatizou o zagueiro sobre seus objetivos no Fortaleza.