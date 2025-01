Briga entre torcedores do Fortaleza interrompe partida contra o Horizonte

Apesar da vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Horizonte na tarde deste sábado, 25, no estádio Domingão, o destaque negativo ficou por conta de confusões entre torcedores do próprio clube. Durante o segundo tempo da partida, um confronto nas arquibancadas obrigou o árbitro Marcelo de Lima Henrique a paralisar o jogo.

A primeira confusão foi registrada ainda no intervalo. Aos 30 minutos da etapa final, no entanto, uma nova briga aconteceu, gerando tumulto no setor central das arquibancadas e provocando a dispersão de torcedores. Há relatos de famílias que decidiram deixar o estádio antes do apito final.