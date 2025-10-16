João Ricardo, do Fortaleza, realiza cirurgia no ombro e ficará afastado por 6 meses

o arqueiro, que havia piorado seu quadro de tendinite na região do ombro, foi submetido ao tratamento cirúrgico, na tarde da última quarta-feira, 15

O Fortaleza publicou uma atualização sobre a situação do goleiro João Ricardo. De acordo com o clube, o arqueiro, que havia piorado seu quadro de tendinite na região do ombro, foi submetido ao tratamento cirúrgico na tarde da última quarta-feira, 15.

Agora, conforme anunciado previamente pelo escrete do Pici, João Ricardo deverá seguir um protocolo de reabilitação que tem previsão de seis meses.

Dessa forma, o camisa 1 — titular do Fortaleza e uma das lideranças do elenco — está fora do restante desta temporada, na qual o clube luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ele também deve perder parte do início de 2026, ano em que o calendário do futebol brasileiro será modificado — com a Série A começando mais cedo, no final de janeiro.