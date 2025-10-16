Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Ricardo, do Fortaleza, realiza cirurgia no ombro e ficará afastado por 6 meses

João Ricardo, do Fortaleza, realiza cirurgia no ombro e ficará afastado por 6 meses

o arqueiro, que havia piorado seu quadro de tendinite na região do ombro, foi submetido ao tratamento cirúrgico, na tarde da última quarta-feira, 15
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza publicou uma atualização sobre a situação do goleiro João Ricardo. De acordo com o clube, o arqueiro, que havia piorado seu quadro de tendinite na região do ombro, foi submetido ao tratamento cirúrgico na tarde da última quarta-feira, 15.

Agora, conforme anunciado previamente pelo escrete do Pici, João Ricardo deverá seguir um protocolo de reabilitação que tem previsão de seis meses.

Leia mais

Dessa forma, o camisa 1 — titular do Fortaleza e uma das lideranças do elenco — está fora do restante desta temporada, na qual o clube luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ele também deve perder parte do início de 2026, ano em que o calendário do futebol brasileiro será modificado — com a Série A começando mais cedo, no final de janeiro.

Leia a nota do Fortaleza na íntegra:

"O goleiro João Ricardo foi submetido ao tratamento cirúrgico de lesão do tendão no ombro direito, na tarde desta quarta-feira (15).

O procedimento foi bem sucedido e ocorreu no Hospital Regional Unimed. O atleta já está em processo de recuperação e deve ter alta hospitalar nas próximas horas.

João Ricardo deverá seguir um protocolo de reabilitação que tem previsão de seis meses. O atleta ficará sob supervisão intensiva do Departamento Médico, que estará acompanhando sua evolução.

Desde já, todo o Clube deseja uma forte e rápida recuperação a João Ricardo."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar