João Ricardo, do Fortaleza, realiza cirurgia no ombro e ficará afastado por 6 meses

O Fortaleza publicou uma atualização sobre a situação do goleiro João Ricardo. De acordo com o clube, o arqueiro, que havia piorado seu quadro de tendinite na região do ombro, foi submetido ao tratamento cirúrgico na tarde da última quarta-feira, 15.
Agora, conforme anunciado previamente pelo escrete do Pici, João Ricardo deverá seguir um protocolo de reabilitação que tem previsão de seis meses.
Dessa forma, o camisa 1 — titular do Fortaleza e uma das lideranças do elenco — está fora do restante desta temporada, na qual o clube luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Ele também deve perder parte do início de 2026, ano em que o calendário do futebol brasileiro será modificado — com a Série A começando mais cedo, no final de janeiro.
Leia a nota do Fortaleza na íntegra:
"O goleiro João Ricardo foi submetido ao tratamento cirúrgico de lesão do tendão no ombro direito, na tarde desta quarta-feira (15).
O procedimento foi bem sucedido e ocorreu no Hospital Regional Unimed. O atleta já está em processo de recuperação e deve ter alta hospitalar nas próximas horas.
João Ricardo deverá seguir um protocolo de reabilitação que tem previsão de seis meses. O atleta ficará sob supervisão intensiva do Departamento Médico, que estará acompanhando sua evolução.
Desde já, todo o Clube deseja uma forte e rápida recuperação a João Ricardo."Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente