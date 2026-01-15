Corinthians faz consulta por João Ricardo, goleiro do Fortaleza, e avalia contratação

Corinthians faz consulta por João Ricardo, goleiro do Fortaleza, e avalia contrataçãoCamisa 1 do Leão, que se recupera de uma cirurgia no ombro, tem contrato até dezembro de 2027 e é dono de um salário considerado alto para os padrões da Série B
Após contratar Matheus Pereira por empréstimo, o Corinthians está de olho em outro jogador do Fortaleza. Isso porque o goleiro João RIcardo recebeu uma sondagem da diretoria paulista nos últimos dias. A informação foi dada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.
Com o objetivo de ter um reserva imediato de bom nível para Hugo Souza, o departamento de futebol do Timão realizou uma consulta ao estafe do goleiro tricolor para entender condições financeiras.
O atual camisa 1 do Leão, que se recupera de uma cirurgia no ombro, tem contrato até dezembro de 2027 e é dono de um salário considerado alto para os padrões da Série B, competição que o clube cearense disputará neste ano. Internamente, os paulistas avaliam se vão apresentar uma proposta oficial.
Em São Paulo, João Ricardo reencontraria Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza e atual executivo de futebol do Corinthians, e o técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Ceará em 2022.
No Pici desde 2023, o goleiro disputou 154 jogos com a camisa leonina, sendo destaque nas últimas temporadas. No clube, levantou títulos do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024, além de ter sido peça crucial no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 e na quarta colocação na Série A de 2024.