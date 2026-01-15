Corinthians faz consulta por João Ricardo, goleiro do Fortaleza, e avalia contratação

Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Fluminense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após contratar Matheus Pereira por empréstimo, o Corinthians está de olho em outro jogador do Fortaleza. Isso porque o goleiro João RIcardo recebeu uma sondagem da diretoria paulista nos últimos dias. A informação foi dada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes. Com o objetivo de ter um reserva imediato de bom nível para Hugo Souza, o departamento de futebol do Timão realizou uma consulta ao estafe do goleiro tricolor para entender condições financeiras.