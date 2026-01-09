Matheus Pereira, meio-campista do Fortaleza, entra no radar do Corinthians

Matheus Pereira chegou ao Leão no meio desta temporada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Peça importante do Fortaleza no segundo semestre de 2025, o meio-campista Matheus Pereira segue despertando interesse de clubes do futebol brasileiro. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador entrou no radar do Corinthians nas últimas semanas. Internamente, o departamento de futebol do clube paulista enxerga o camisa 5 tricolor como uma alternativa viável para suprir a saída de Maycon, que deixou o Timão rumo ao Atlético-MG, mesmo após existir um acordo verbal para permanência.