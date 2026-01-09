Matheus Pereira, meio-campista do Fortaleza, entra no radar do Corinthians

Matheus Pereira, meio-campista do Fortaleza, entra no radar do CorinthiansDepartamento de futebol do Timão enxerga o camisa 5 tricolor como uma alternativa viável para suprir a saída de Maycon. Leão do Pici prioriza venda com valor "interessante"
Peça importante do Fortaleza no segundo semestre de 2025, o meio-campista Matheus Pereira segue despertando interesse de clubes do futebol brasileiro. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador entrou no radar do Corinthians nas últimas semanas.
Internamente, o departamento de futebol do clube paulista enxerga o camisa 5 tricolor como uma alternativa viável para suprir a saída de Maycon, que deixou o Timão rumo ao Atlético-MG, mesmo após existir um acordo verbal para permanência.
Ainda segundo a apuração, a diretoria corintiana avalia o cenário com cautela e reconhece que uma negociação com o Leão tende a ser difícil. A ideia inicial da equipe do Parque São Jorge é buscar a contratação por empréstimo, alinhada à política de "investimentos moderados" definida para 2026.
O Tricolor, porém, prioriza uma negociação em definitivo, com retorno financeiro considerado "interessante" aos cofres cearenses. Vale lembrar que Matheus é cria das categorias de base do próprio Corinthians.
Além do Timão, o meio-campista entrou na mira de Athletico, Vitória e de clubes do exterior logo após o encerramento da Série A de 2025. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao time do Pici.
Contratado pelo Fortaleza em maio, o meio-campista de 27 anos disputou 20 partidas na temporada passada, contribuindo com dois gols e três assistências.