Muros da sede do Fortaleza são pichados em protesto contra a SAF: "O Fortaleza não tem dono"

A sede do Fortaleza, localizada no Pici, teve seus muros pichados na noite desta quarta-feira, 7, com mensagens de protesto contra o atual modelo de gestão da SAF do clube. Em imagens enviadas ao Esportes O POVO , é possível ler frases críticas ao momento político da instituição, além de xingamentos direcionados aos responsáveis pela administração, classificados nas pichações como “incompetentes”.

Após o rebaixamento, o clube tricolor não vive um fácil momento eleitoral. Também na última quarta, 7, em carta aberta à torcida do Fortaleza, Geraldo Luciano, ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, e Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol, comunicaram que, por falta de consenso entre integrantes da atual gestão, estavam retirando, em conjunto, a possibilidade de retornar ao clube.

No comunicado, publicado com a assinatura de Geraldo Luciano e Alex Santiago em conjunto, é descrito que houve a possibilidade de ambos retornarem à gestão do Fortaleza, algo que não seguirá adiante com o intuito de evitar, segundo eles, que o início do calendário esportivo em 2026 seja afetado por um “quadro de indefinição política”.

Conforme apurou o Esportes O POVO, existia uma aceitação interna pela volta de Geraldo Luciano, mas não de Alex Santiago – os dois já haviam dito, publicamente, em entrevistas recentes, sobre o desejo de trabalharem juntos em um possível retorno ao Fortaleza. Diante do cenário proposto, veio a negativa do empresário.



A reportagem entrou em contato com o Fortaleza para solicitar um posicionamento sobre o protesto da torcida. O texto será atualizado em caso de resposta.

