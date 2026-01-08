SAF do Fortaleza apresenta nova formação do Conselho de Administração; veja nomes

Anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site do clube, assinada por Rolim Machado, presidente do Leão, e Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo

A SAF do Fortaleza apresentou, na noite desta quinta-feira, 8, a proposta de nova composição do Conselho de Administração para o biênio 2026–2027. O anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site do clube, assinada por Rolim Machado, presidente do Leão, e Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo. A indicação agora segue os trâmites internos do clube para avaliação e deliberação.

Confira os indicados:

Aniele Pinzon

Entre os indicados está Aniele Pinzon, formada em Administração e com formação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Empresária, é sócia proprietária da Extinzo e integra a Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE Fortaleza), onde foi Coordenadora de Intercâmbio em 2025 e é Coordenadora de Comunicação eleita para 2026.

No Leão, preside a Comissão de Apoio ao Sócio Torcedor, grupo criado por conselheiros com foco em modernização e melhorias para o quadro associativo, além de já ter atuado na CDL Jovem Fortaleza como Diretora de Integração e de Responsabilidade Social.

Bruno Acioli

Outro nome indicado é Bruno Acioli, executivo e conselheiro com experiência em governança corporativa, auditoria, finanças, tributação e gestão de riscos. Contador, possui MBAs em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. No clube, Acioli já ocupou a presidência de Conselho Fiscal em SAF e a diretoria de Conselho Fiscal em entidade nacional, migrando em 2025 para o Conselho de Administração de SAF.

Bruno Cals