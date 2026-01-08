SAF do Fortaleza apresenta nova formação do Conselho de Administração; veja nomes

SAF do Fortaleza apresenta nova formação do Conselho de Administração; veja nomesAnúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site do clube, assinada por Rolim Machado, presidente do Leão, e Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo
A SAF do Fortaleza apresentou, na noite desta quinta-feira, 8, a proposta de nova composição do Conselho de Administração para o biênio 2026–2027. O anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site do clube, assinada por Rolim Machado, presidente do Leão, e Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo. A indicação agora segue os trâmites internos do clube para avaliação e deliberação.
Confira os indicados:
Aniele Pinzon
Entre os indicados está Aniele Pinzon, formada em Administração e com formação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Empresária, é sócia proprietária da Extinzo e integra a Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE Fortaleza), onde foi Coordenadora de Intercâmbio em 2025 e é Coordenadora de Comunicação eleita para 2026.
No Leão, preside a Comissão de Apoio ao Sócio Torcedor, grupo criado por conselheiros com foco em modernização e melhorias para o quadro associativo, além de já ter atuado na CDL Jovem Fortaleza como Diretora de Integração e de Responsabilidade Social.
Bruno Acioli
Outro nome indicado é Bruno Acioli, executivo e conselheiro com experiência em governança corporativa, auditoria, finanças, tributação e gestão de riscos. Contador, possui MBAs em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. No clube, Acioli já ocupou a presidência de Conselho Fiscal em SAF e a diretoria de Conselho Fiscal em entidade nacional, migrando em 2025 para o Conselho de Administração de SAF.
Bruno Cals
Também integra a proposta Bruno Cals, vice-presidente financeiro da Ezze Seguros. Natural de Fortaleza e com 39 anos, o indicado é mestre e doutor em Administração de Finanças pela Universidade de São Paulo, além de possuir MBA Executivo em Finanças pelo COPPEAD/UFRJ. Atualmente, já atua como vice-presidente do Conselho de Administração do Fortaleza EC SAF.
Eduardo Jucá
A lista inclui ainda Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, professor de neurociências e pesquisador. Médico e PhD pela USP, possui MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Neurocirurgia Pediátrica pela Universidade de Paris e em Neurociências e Comportamento pela PUC-RS. Atualmente, preside a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica no biênio 2024–2025.
Julio Correia
Por fim, também foi indicado Julio Correia, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em Medicina Nuclear pela Unicamp. Ele possui MBA em Gestão Inovadora em Serviços de Saúde pela Faculdade Unimed e especialização em Auditoria em Saúde, também pela Unimed.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente