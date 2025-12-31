Fortaleza acerta a contratação por empréstimo do volante Ronald, do Grêmio

Ronald defendeu o Atlético-GO na temporada de 2025 / Crédito: Bruno Corsino/ACG

O Fortaleza acertou a contratação de um novo reforço para a temporada de 2026: o volante Ronald, de 22 anos. O jogador, que atuou no Atlético-GO neste ano, chega ao Tricolor do Pici por empréstimo do Grêmio – o anúncio oficial deve ocorrer em breve. A informação foi divulgada inicialmente por Victor Pimenta, do canal PimenTV, e confirmada pelo Esportes O POVO. Ainda segundo apuração do Esportes O POVO, o Fortaleza precisou vencer alguns concorrentes no mercado da bola pelo volante. O Grêmio, inclusive, já notificou os outros clubes interessados de que o negócio com o Leão foi fechado. Outro fator determinante foi a vontade do próprio Ronald em defender o time cearense em 2026.