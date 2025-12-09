Fortaleza tem 33 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja lista

Lucero tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027 / Crédito: Samuel Setubal

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem uma grande base do elenco de 2025 sob contrato, pelo menos, até a próxima temporada. São 33 atletas com vínculo para 2026, o que deve demandar um trabalho de reformulação do departamento de futebol para enxugar a folha salarial e se adequar à realidade da Segundona.

O jogador com contrato mais longo é o jovem atacante argentino Tucu Herrera: até junho de 2030. Kuscevic, Mancuso, Rodrigo, Pablo Roberto e Breno Lopes têm compromisso até 2028. O clube do Pici precisará negociar alguns jogadores para arrecadar com vendas e diminuir o prejuízo causado pelo rebaixamento, assim como terá de se desvencilhar de alguns salários altos. Haverá também saídas pelo fator técnico, de peças que não tiveram bom desempenho. A reformulação deverá ter início nos próximos dias, a partir da definição das permanências ou saídas do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do técnico Palermo.