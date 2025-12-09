Fortaleza tem 33 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja lista

Fortaleza tem 33 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja listaDos 38 atletas que encerraram a Série A, apenas cinco não têm vínculo para a próxima temporada. Tricolor fará reformulação para a Segundona
Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem uma grande base do elenco de 2025 sob contrato, pelo menos, até a próxima temporada. São 33 atletas com vínculo para 2026, o que deve demandar um trabalho de reformulação do departamento de futebol para enxugar a folha salarial e se adequar à realidade da Segundona.
Do grupo que terminou a Série A, apenas cinco nomes não têm contrato com o Leão: os zagueiros Gastón Ávila e Lucas Gazal, o volante Pierre e os atacantes Marinho e Yago Pikachu. Os três primeiros estavam emprestados — o meio-campista deve ser adquirido pelo clube —, enquanto os outros dois estão em fim de vínculo.
À exceção deste quinteto, o grupo que encerrou o Brasileirão sob o comando de Martín Palermo ainda tem acordo com o Fortaleza por, pelo menos, mais um ano: cinco goleiros, quatro zagueiros, cinco laterais, sete volantes, quatro meias e oito atacantes.
O jogador com contrato mais longo é o jovem atacante argentino Tucu Herrera: até junho de 2030. Kuscevic, Mancuso, Rodrigo, Pablo Roberto e Breno Lopes têm compromisso até 2028.
O clube do Pici precisará negociar alguns jogadores para arrecadar com vendas e diminuir o prejuízo causado pelo rebaixamento, assim como terá de se desvencilhar de alguns salários altos. Haverá também saídas pelo fator técnico, de peças que não tiveram bom desempenho.
A reformulação deverá ter início nos próximos dias, a partir da definição das permanências ou saídas do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do técnico Palermo.
Fortaleza: jogadores com contrato para 2026
Goleiros
- João Ricardo: dezembro de 2027
- Brenno: dezembro de 2027
- Helton Leite: dezembro de 2026
- Vinicius Silvestre: dezembro de 2026
- Magrão: dezembro de 2026
Zagueiros
- Brítez: dezembro de 2027
- Benevenuto: dezembro de 2026
- Kuscevic: dezembro de 2028
- Cristovam: fevereiro de 2027
Laterais
- Tinga: dezembro de 2026
- Mancuso: agosto de 2028
- Bruno Pacheco: dezembro de 2026
- Diogo Barbosa: dezembro de 2026
- Weverson: dezembro de 2026
Volantes
- Lucas Sasha: dezembro de 2026
- Zé Welison: dezembro de 2026
- Matheus Pereira: dezembro de 2027
- Rodrigo: dezembro de 2028
- Emmanuel Martínez: junho de 2027
- Matheus Rossetto: dezembro de 2027
- Pablo Roberto: dezembro de 2028
Meias
- Lucas Crispim: dezembro de 2026
- Pochettino: dezembro de 2027
- Lucca Prior: dezembro de 2027
- Guzmán: dezembro de 2027
Atacantes
- Deyverson: dezembro de 2026
- Lucero: dezembro de 2027
- Adam Bareiro: dezembro de 2027
- Tucu Herrera: junho de 2030
- Moisés: dezembro de 2027
- Allanzinho: dezembro de 2027
- Breno Lopes: dezembro de 2028
- Kayke: junho de 2026