Fortaleza tem 33 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja lista

Dos 38 atletas que encerraram a Série A, apenas cinco não têm vínculo para a próxima temporada. Tricolor fará reformulação para a Segundona
Atualizado às Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem uma grande base do elenco de 2025 sob contrato, pelo menos, até a próxima temporada. São 33 atletas com vínculo para 2026, o que deve demandar um trabalho de reformulação do departamento de futebol para enxugar a folha salarial e se adequar à realidade da Segundona.

Do grupo que terminou a Série A, apenas cinco nomes não têm contrato com o Leão: os zagueiros Gastón Ávila e Lucas Gazal, o volante Pierre e os atacantes Marinho e Yago Pikachu. Os três primeiros estavam emprestados — o meio-campista deve ser adquirido pelo clube —, enquanto os outros dois estão em fim de vínculo.

À exceção deste quinteto, o grupo que encerrou o Brasileirão sob o comando de Martín Palermo ainda tem acordo com o Fortaleza por, pelo menos, mais um ano: cinco goleiros, quatro zagueiros, cinco laterais, sete volantes, quatro meias e oito atacantes.

O jogador com contrato mais longo é o jovem atacante argentino Tucu Herrera: até junho de 2030. Kuscevic, Mancuso, Rodrigo, Pablo Roberto e Breno Lopes têm compromisso até 2028.

O clube do Pici precisará negociar alguns jogadores para arrecadar com vendas e diminuir o prejuízo causado pelo rebaixamento, assim como terá de se desvencilhar de alguns salários altos. Haverá também saídas pelo fator técnico, de peças que não tiveram bom desempenho.

A reformulação deverá ter início nos próximos dias, a partir da definição das permanências ou saídas do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do técnico Palermo.

Fortaleza: jogadores com contrato para 2026

Goleiros

  • João Ricardo: dezembro de 2027
  • Brenno: dezembro de 2027
  • Helton Leite: dezembro de 2026
  • Vinicius Silvestre: dezembro de 2026
  • Magrão: dezembro de 2026

Zagueiros

  • Brítez: dezembro de 2027
  • Benevenuto: dezembro de 2026
  • Kuscevic: dezembro de 2028
  • Cristovam: fevereiro de 2027

Laterais

  • Tinga: dezembro de 2026
  • Mancuso: agosto de 2028
  • Bruno Pacheco: dezembro de 2026
  • Diogo Barbosa: dezembro de 2026
  • Weverson: dezembro de 2026

Volantes

  • Lucas Sasha: dezembro de 2026
  • Zé Welison: dezembro de 2026
  • Matheus Pereira: dezembro de 2027
  • Rodrigo: dezembro de 2028
  • Emmanuel Martínez: junho de 2027
  • Matheus Rossetto: dezembro de 2027
  • Pablo Roberto: dezembro de 2028

Meias

  • Lucas Crispim: dezembro de 2026
  • Pochettino: dezembro de 2027
  • Lucca Prior: dezembro de 2027
  • Guzmán: dezembro de 2027

Atacantes

  • Deyverson: dezembro de 2026
  • Lucero: dezembro de 2027
  • Adam Bareiro: dezembro de 2027
  • Tucu Herrera: junho de 2030
  • Moisés: dezembro de 2027
  • Allanzinho: dezembro de 2027
  • Breno Lopes: dezembro de 2028
  • Kayke: junho de 2026

