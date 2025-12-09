Fred celebra início invicto no comando do sub-17 do Fortaleza: "Experiência nova"O Tricolor está classificado para as quartas de final da Copa Capital, torneio sub-17 realizado em Brasília
Em sua primeira experiência como treinador, o ex-atacante Fred vem fazendo uma sólida campanha na Copa Capital, torneio Sub-17 realizado no Distrito Federal. O Fortaleza está invicto no certame e se classificou para as quartas de final do campeonato após vencer o Athletico-PR pelas oitavas de final, por 2 a 0, na segunda-feira, 8.
Além do clube paranaense, o time cearense também superou o Vila Nova, na estreia da fase de grupos, por 4 a 1 Vila Nova, triunfou sobre o Guarani por um a zero na segunda partida e no último duelo da primeira fase, empatou em 1 a 1 com o Real Brasília.
O próximo adversário do Tricolor na Copa Capital será o mesmo Vila Nova, em jogo que nesta quarta-feira, 10, às 10 horas, no estádio Defelê, em Brasília. Antes do jogo, Fred avaliou o desempenho do adversário no torneio e comentou sobre as chances do Fortaleza no jogo.
"Vamos enfrentar a equipe do Vila Nova nas quartas de final, uma equipe que vencemos na primeira fase mas que agora é outro campeonato. Um jogo de quartas de final, decidido em 90 minutos, onde o detalhe dará a vaga para o time melhor preparado. Esperamos fazer uma grande partida e chegar entre os quatro melhores desta competição", afirma o comandante do Leão.
O ex-camisa 9 prossegue, comentando sobre as principais dificuldades vividas pelo elenco na competição. Segundo ele, o pouco espaço de treino entre as partidas tem sido um desafio a mais no campeonato.
"Tem sido dias intensos de muito trabalho. Jogamos a cada dois dias e, quando não temos jogo, procuramos trabalhar com os meninos, seja em treino, recuperação ou analisando em vídeo, o que precisamos melhorar para a próxima partida. Continuamos invictos, vencendo grandes equipes, e firmes na busca do nosso objetivo", comenta.
Sobre a primeira experiência como treinador, o profissional avalia que sua passagem como atleta o ajuda no desenvolvimento de novos talentos.
"É uma experiência nova. Tenho uma visão das categorias de base como jogador e agora estou vivenciando o mesmo processo como treinador. São jovens atletas que buscam alcançar o sonho de chegarem ao profissional e temos que ter esse olhar com atenção para todos", afirma.