Fred celebra início invicto no comando do sub-17 do Fortaleza: "Experiência nova"

Fred durante Vitória sobre o Athletico-PR / Crédito: Samuel Reis / Fortaleza EC

Em sua primeira experiência como treinador, o ex-atacante Fred vem fazendo uma sólida campanha na Copa Capital, torneio Sub-17 realizado no Distrito Federal. O Fortaleza está invicto no certame e se classificou para as quartas de final do campeonato após vencer o Athletico-PR pelas oitavas de final, por 2 a 0, na segunda-feira, 8. Além do clube paranaense, o time cearense também superou o Vila Nova, na estreia da fase de grupos, por 4 a 1 Vila Nova, triunfou sobre o Guarani por um a zero na segunda partida e no último duelo da primeira fase, empatou em 1 a 1 com o Real Brasília.

