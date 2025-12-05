Davide Ancelotti proteja duelo decisivo contra o Fortaleza: "Precisamos ganhar"O duelo é fundamental para o Fogão pois uma simples vitória contra o Tricolor, somada ao empate de seus adversários, faria com que o clube alcançasse a vaga direta para a Libertadores
Após o empate em 2 a 2 diante do Cruzeiro, na noite da última quinta-feira, 4, no Mineirão, o Botafogo entrará em campo no próximo domingo, 7, para o jogo contra o Fortaleza com necessidade de vitória para buscar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
Diante disso, o técnico Davide Ancelotti destacou o espírito de luta da sua equipe ao conquistar o empate após estar perdendo por 2 a 0 na partida em Belo Horizonte. Ele também projetou o embate decisivo diante do Tricolor e chamou a torcida para o Estádio Nilton Santos.
“Agora temos um jogo que precisamos ganhar, temos que fazer tudo que está em nossas mãos para ficar em quinto. Vai ser um jogo difícil contra um time que joga para a sua sobrevivência, então vamos precisar de todos, da nossa torcida no nosso estádio e estaremos preparados para isso”, pontuou o italiano.
Leia mais
-
Fortaleza possui 2ª maior sequência invicta em vigência na Série A
-
"Só dependemos de nós": Brenno destaca foco total em decisão contra o Botafogo
-
"Tem muita coisa por trás", diz Brenno sobre defesa "milagrosa" contra o Corinthians
-
Fortaleza chega à rodada final dependendo apenas de si para selar permanência
Atual sétimo colocado e com 60 pontos, o Glorioso precisa, para se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, ficar entre os cinco primeiros, ganhar do time comandado por Martín Palermo e torcer pelo empate de Fluminense e Bahia. Os rivais do Botafogo se enfrentam em partida decisiva, no Maracanã.
Lembrando que, caso o Cruzeiro fature a Copa do Brasil, o Brasileirão abriria mais uma vaga direta para o torneio continental, nesse caso, o sexto clube mais bem posicionado passaria a conquistar essa vaga.