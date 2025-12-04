"Só dependemos de nós": Brenno destaca foco total em decisão contra o Botafogo

"Só dependemos de nós": Brenno destaca foco total em decisão contra o BotafogoO goleiro disse que a preparação visando a partida já começou e ressaltou o fato do time jogar por uma vitória para concretizar a permanência na Série A
Na 16ª colocação, o Fortaleza vai para a última rodada da Série A dependendo apenas de si para escapar do rebaixamento – algo que, rodadas atrás, parecia impossível. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, o goleiro Brenno projetou o duelo decisivo contra o Botafogo, que acontece no próximo domingo, 7, no Rio de Janeiro.
“O nosso foco vai começar hoje (quinta-feira, 4) no Botafogo. Vamos começar a preparar as estratégias. Para nós, significa muito esse momento. Poucas pessoas acreditavam que chegaríamos dependendo apenas de nós. Graças a Deus, chegamos com uma rodada para o campeonato acabar e só dependemos de nós”, disse.
Leia mais
Se o Leão do Pici derrotar o Botafogo, além de ter uma chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, cenário que depende de resultados paralelos, a equipe confirma a permanência na elite. Para Brenno, apesar de reconhecer as dificuldades naturais do jogo, pela força do adversário e pelo campo sintético, o foco do elenco tricolor é só no triunfo.
+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube
“Conquistando uma vitória, a gente não depende de mais ninguém. Nosso foco é esse: ir contra o Botafogo, um adversário duríssimo, e conseguir mais uma grande vitória para sacramentar nossa permanência na Série A”, concluiu.