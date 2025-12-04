"Estamos mais vivos do que nunca", diz Palermo após vitória do Fortaleza sobre Corinthians

Embalado, o Tricolor de Aço chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro

Técnico do Fortaleza, Martín Palermo comemorou a vitória do time tricolor diante do Corinthians na noite desta quarta-feira, 3, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o duelo, o argentino afirmou que a equipe está mais "viva do que nunca" — com o resultado, o Leão deixou a zona de rebaixamento da Série A.

"Ganhamos a partida contra o Juventude e pensamos: 'podemos'. A partir desse 'podemos', hoje estamos mais vivos do que nunca. Já ganhamos do campeão da Libertadores, por que não podemos nos convencer de conquistar o resultado de permanecer na Série A?", disse.