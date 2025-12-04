Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Estamos mais vivos do que nunca", diz Palermo após vitória do Fortaleza sobre Corinthians

Embalado, o Tricolor de Aço chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro
Técnico do Fortaleza, Martín Palermo comemorou a vitória do time tricolor diante do Corinthians na noite desta quarta-feira, 3, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o duelo, o argentino afirmou que a equipe está mais "viva do que nunca" — com o resultado, o Leão deixou a zona de rebaixamento da Série A.

"Ganhamos a partida contra o Juventude e pensamos: 'podemos'. A partir desse 'podemos', hoje estamos mais vivos do que nunca. Já ganhamos do campeão da Libertadores, por que não podemos nos convencer de conquistar o resultado de permanecer na Série A?", disse.

Embalado, o Tricolor de Aço chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o cenário da última rodada, os comandados de Palermo visitam o Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe tem dois pontos a mais que o Internacional (18º) e um a mais que o Vitória (17º). Ou seja, para depender somente de si, o Leão do Pici precisa vencer seu jogo – assim, independentemente de outros resultados, garante a permanência.

