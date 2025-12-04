"Estamos mais vivos do que nunca", diz Palermo após vitória do Fortaleza sobre Corinthians

"Estamos mais vivos do que nunca", diz Palermo após vitória do Fortaleza sobre CorinthiansEmbalado, o Tricolor de Aço chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro
Técnico do Fortaleza, Martín Palermo comemorou a vitória do time tricolor diante do Corinthians na noite desta quarta-feira, 3, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o duelo, o argentino afirmou que a equipe está mais "viva do que nunca" — com o resultado, o Leão deixou a zona de rebaixamento da Série A.
"Ganhamos a partida contra o Juventude e pensamos: 'podemos'. A partir desse 'podemos', hoje estamos mais vivos do que nunca. Já ganhamos do campeão da Libertadores, por que não podemos nos convencer de conquistar o resultado de permanecer na Série A?", disse.
Embalado, o Tricolor de Aço chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o cenário da última rodada, os comandados de Palermo visitam o Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe tem dois pontos a mais que o Internacional (18º) e um a mais que o Vitória (17º). Ou seja, para depender somente de si, o Leão do Pici precisa vencer seu jogo – assim, independentemente de outros resultados, garante a permanência.