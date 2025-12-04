Fortaleza registra seu maior público na Série A 2025 em vitória diante do Corinthians

O Fortaleza se despediu dos jogos como mandante na Arena Castelão, em 2025. No triunfo tricolor contra o Corinthians, pela 37ª rodada da Série A, 56.014 torcedores marcaram presença, estatística que quebra o recorde do próprio Leão neste campeonato.

Anteriormente, o maior público havia sido registrado diante do Atlético-MG, pela 35º rodada, em que mais de 51 mil pessoas compareceram. Na sequência, os mais de 36 mil que foram ao Castelão contra o Flamengo, pela 30° rodada, completa a lista dos três maiores públicos do Tricolor do Pici na competição.