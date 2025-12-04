Fortaleza registra seu maior público na Série A 2025 em vitória diante do Corinthians

Fortaleza registra seu maior público na Série A 2025 em vitória diante do CorinthiansNo triunfo tricolor, Leão contou com mais de 56 mil torcedores na Arena Castelão
O Fortaleza se despediu dos jogos como mandante na Arena Castelão, em 2025. No triunfo tricolor contra o Corinthians, pela 37ª rodada da Série A, 56.014 torcedores marcaram presença, estatística que quebra o recorde do próprio Leão neste campeonato.
Anteriormente, o maior público havia sido registrado diante do Atlético-MG, pela 35º rodada, em que mais de 51 mil pessoas compareceram. Na sequência, os mais de 36 mil que foram ao Castelão contra o Flamengo, pela 30° rodada, completa a lista dos três maiores públicos do Tricolor do Pici na competição.
Confira os dados dos 3 maiores públicos do Fortaleza na Série A 2025
Público e renda bruta em Fortaleza x Corinthians
Público pagante: 54.908
Clube da Garotada: 1.106
Ingressos vendidos: 40.520
Sócio Torcedor: 11.355
Cortesias: 3.033
Público total: 56.014
Renda bruta: R$ 1.433.088,00
Público e renda bruta em Fortaleza x Atlético-MG
Público pagante: 50.749
Clube da Garotada: 1.044
Ingressos vendidos: 36.868
Sócio Torcedor: 11.925
Cortesias: 1.956
Público total: 51.793
Renda bruta: R$ 886.176,00
Público e renda bruta em Fortaleza x Flamengo
Público pagante: 36.350
Clube da Garotada: 465
Ingressos vendidos: 29.467
Sócio Torcedor: 5.489
Cortesias: 1.394
Público total: 36.815
Renda bruta: R$ 2.717.748,00
Público e renda bruta em Fortaleza x São Paulo
Público pagante: 35.020
Clube da Garotada: 524
Ingressos vendidos: 18.796
Sócio Torcedor: 14.078
Cortesias: 2.146
Público total: 35.544
Renda bruta: R$ 506.094,00
Próximo e último duelo do Fortaleza na temporada
Repleto de confiança ao conquistar a quarta vitória seguida e emendar o nono jogo de invencibilidade, o Leão está em 16º lugar, com 43 pontos. No último compromisso do ano, pela 38ª rodada, visitará o Botafogo, domingo, 7, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos. Para garantir vaga na Série A 2026, o Tricolor do Pici depende apenas de uma vitória. Caso empate ou perca, uma combinação de resultados precisa favorecer o Fortaleza.