Vitória e Inter perdem, e Fortaleza sai do Z-4 após 26 rodadas seguidas

Agora, o Leão do Pici vai para a última e decisiva rodada dependendo somente de si para cravar a permanência na elite nacional

O Tricolor do Pici entrou efetivamente no Z-4 na 11ª rodada. Neste período de 26 jogos na zona de rebaixamento, em 13 ocasiões o time cearense amargou a vice-lanterna. Em outros 11 momentos, foi o 18º. Agora, restando apenas um jogo para o término do Brasileirão, o Fortaleza conseguiu sair.

Após 26 rodadas seguidas entre os quatro últimos colocados, o Fortaleza finalmente conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Com as derrotas do Vitória e do Internacional, o Leão do Pici, que venceu o Corinthians por 2 a 1 na Arena Castelão, chegou aos 43 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o cenário da última rodada, os comandados do técnico Martín Palermo visitam o Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe tem dois pontos a mais que o Internacional (18º) e um a mais que o Vitória (17º). Ou seja, para depender somente de si, o Leão do Pici precisa vencer seu jogo – assim, independentemente de outros resultados, garante a permanência.

Caso o Fortaleza empate ou seja derrotado pelo Botafogo, terá que torcer por um tropeço do Vitória, que enfrenta o São Paulo no Barradão (BA), e do Internacional, que encara o RB Bragantino no Beira-Rio (RS). Vale destacar que o Tricolor tem 11 triunfos no torneio, enquanto o Rubro-Negro possui dez – ou seja, caso os dois times se igualem em pontuação, o clube cearense leva vantagem no critério de desempate.

Fortaleza chegou a ter 95% de chance de rebaixamento

A luta contra o rebaixamento do Fortaleza chegou a ter status de “missão impossível”. Em determinado momento do campeonato, a equipe teve 95% de chance de rebaixamento, em projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os números não assustaram o elenco tricolor, que protagonizam uma arrancada histórica na Série A.