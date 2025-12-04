Palermo explica decisão de utilizar Pierre apenas no 2º tempo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Palermo Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A vitória do Fortaleza contra o Corinthians diante de um público superior a 56 mil torcedores, na Arena Castelão, possibilitou a saída do Leão da zona de rebaixamento. Após o jogo, o treinador Martín Palermo concedeu entrevista coletiva e explicou a busca por preservar fisicamente o meio-campista Pierre - titular nas oito partidas anteriores - além de substituir, ainda no intervalo, os atacantes Adam Bareiro e Breno Lopes. “Busquei preservar Pierre, pois, no outro jogo, ele foi o que saiu mais desgastado. Então, entrou Matheus Pereira. No intervalo teve uma mudança também por conta do cartão amarelo de Adam Bareiro, não queria que ele fosse expulso ao disputar uma bola. Breno Lopes tinha um desgaste muito grande. No restante, tentei manter a equipe, que fez um esforço muito grande. Pochettino, Herrera, o sistema defensivo, todos”, declarou, ao enaltecer não só a entrega coletiva, como as atuações do meia Pochettino e o atacante Herrera, autores dos gols.

Com desempenho fundamental, o goleiro Brenno realizou defesas importantes e foi outro atleta elogiado pelo comandante. “Acredito que o torcedor tenha que se sentir representado pela equipe, pelo que ela vem respondendo partida a partida, e isso é gratificante para mim. E que Brenno tenha respondido, que tenha sido importante para o resultado final. Faz parte do que é pedido aos goleiros, que respondam, que salvem, que ganhem partidas, assim como também é pedido para os atacantes, que façam gols.” Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Herrera desfalcará o Fortaleza contra o Botafogo. O técnico argentino usará os próximos três dias para avaliar o melhor substituto para o camisa 80. O comandante tricolor aproveitou ainda para destacar a atuação segura do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. “Analisaremos quais serão as opções para substituir Herrera, que, nas últimas partidas, tem sido importante, Hoje, converteu o segundo gol. Pochettino converteu o seu segundo gol seguido. Fico satisfeito que cada um deles tem levantado o próprio rendimento e tem sido importante para o rendimento da equipe. Diogo Barbosa vem fazendo partidas muito boas, quando precisamos dele por uma lesão de Bruno Pacheco.”