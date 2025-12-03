Herói do Fortaleza, Brenno chora em campo e relembra momentos difíceis: "Emoção grande"

Em entrevista na beira do campo, o arqueiro desabafou e lembrou um fato importante: o futebol vai muito além daquilo que se vê durante os 90 minutos da bola rolando. Brenno humanizou os atletas, relembrou os recentes anos difíceis que teve na carreira e também do atual, no qual precisou passar por cirurgia – algo que, segundo ele, ainda lhe causa dores.

Herói da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians nesta quarta-feira, dia 3, o goleiro Brenno foi ovacionado pelos mais de 50 mil torcedores presentes na Arena Castelão. O camisa 12, responsável por uma defesa “milagrosa” nos acréscimos do segundo tempo – além de várias outras anteriormente –, que garantiu o triunfo do Leão do Pici, foi abraçado por todos os jogadores do elenco, se ajoelhou em campo e chorou após o término da partida.

“A emoção é muito grande. As pessoas só veem os 90 minutos, mas nós somos seres humanos também. O futebol vai muito além desses 90 minutos. Foram anos difíceis, dois anos atrás. Neste ano também, para mim e para nós (Fortaleza). Tive que fazer uma cirurgia e sinto dores até hoje. Mas, graças a Deus, é muito emocionante poder dar alegria para a minha família e toda a nossa torcida. Principalmente para o nosso grupo, que sofreu tanto este ano. Ainda não conquistamos nada, mas estamos muito próximos. Se Deus quiser, no próximo jogo nós vamos sacramentar a permanência do Fortaleza. Esse é o nosso objetivo e sempre foi”, contou o goleiro, emocionado e com lágrimas nos olhos.

Brenno prega cautela, mas demonstra confiança em permanência do Fortaleza

Quando o árbitro ergueu o braço e deu fim à partida, todos do elenco do Fortaleza foram em direção a Brenno para abraçá-lo, incluindo João Ricardo, que está lesionado e é seu parceiro de posição. Questionado sobre aquele momento, o arqueiro elogiou o companheiro e destacou o apoio da sua família, pilar tão importante.

“Eles me parabenizaram. É uma emoção muito grande. Não é fácil substituir um grande goleiro como o João (Ricardo). Entrar em um momento do time que estava tão difícil. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer o apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e dessa torcida. Volto a repetir: não conquistamos nada, mas, se Deus quiser, no próximo jogo vamos sacramentar a permanência do Fortaleza na Série A”, concluiu.